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"Готуємо документи": Данілов відкрив завісу закритого засідання РНБО

15 лютого, 15:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Силовики розслідують причетність деяких громадян України до серйозних злочинів

Секретар ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 19 лютого на засіданні РНБОпід головуванням президента України буде обговорюватися фінансування тероризму деякими громадянами України. Про це він сказав на форумі "Україна 30".

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Модератор форуму нагадала, що нещодавно були введені санкції проти нардепа Тараса Козака, компанію якого запідозрили у видобутку вугілля в ОРДЛО з подальшим продажем росіянам, а за ці кошти нібито фінансувалися його телеканали, які були закриті.

Вона запитала, чи плануються нові санкції проти осіб, причетних до контрабанди вугілля і нафтопродуктів з окупованих територій, кошти від яких потім йдуть на фінансування тероризму.

Данілов зазначив, що на сьогоднішній день СБУ веде кримінальне провадження по ст.258 ч.5 (фінансування тероризму).

"У рамках цієї кримінальної справи відбувається дуже багато процесів. Залежно від того, як слідчі напрацьовують ці матеріали, як відбувається верифікація тих чи інших осіб, які причетні до тих дій, про які ви сказали, апарат РНБО готує документи на засідання Ради з нацбезпеки. Найближче засідання буде в цю п'ятницю за дорученням президента Зеленського", – сказав секретар РНБО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 2 лютого Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne і їх власника нардепа Тараса Козака. Йому приписують вугільний бізнес з ОРДЛО і що нібито кошти від нього йшли на фінансування тероризму.

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РНБО Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

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