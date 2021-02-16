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  1. Політика

СБУ викликала Шарія на допит: у разі неявки – розшук

16 лютого, 18:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У спецслужбі впевнені, що блогер отримав текст підозри

Служба безпеки України не тільки повідомила про підозру блогеру Анатолію Шарію в державній зраді, а й викликала його на допит 22 лютого.

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Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ.

"Повісткою А.Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого. Рішення про оголошення Анатолія Шарія в розшук буде ухвалено в разі його нез'явлення на допит. Враховуючи останній пост Анатолія Шарія, де він читає текст підозри, – він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата", – зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, підозру блогеру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності).

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Правоохоронці повідомили, що метою Шарія було загострення суспільно-політичної ситуації в Україні та розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ненависті всередині української держави.

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Також повідомлялось, що раніше СБУ вже взялася за Шарія через карту України без окупованого Криму.

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СБУ допит зрада шарій підозра
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