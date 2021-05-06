Коли вчинки важливіші за слова – чому візит Блінкена важливий, хоча немає конкретних результатів

Про головні результати переговорів, які відбувалися без участі медіа, ми дізнаємося значно пізніше, припускають політологи

Про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, який триває 6 травня, кажуть: дивно – обмінялися люб'язностями, ні про що не домовилися. Який сенс подібних візитів? От якби він дав грошей або зброю привіз ...

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Але в політиці не все так просто. Раніше політичні експерти, опитані "Сьогодні", звертали увагу на кілька важливих моментів, пов'язаних з візитом Блінкена до Києва:

Візит – сигнал Росії і всьому світу про те, що США підтримує Україну. Цей візит знижує ймовірність військового вторгнення держави-агресора на територію нашої країни. Це початок діалогу з новою адміністрацією США, якого вже зачекалися. Держсекретар – третя посадова особа в ієрархії влади Америки – після президента і віцепрезидента. І він відповідає за зовнішню політику. Оскільки рівень візиту – найвищий, цей візит визначає межі, окреслює стратегію. Конкретні договори, наприклад, про фінансову допомогу або військове співробітництво, будуть потім.

Додамо від себе, головне, про що говорили Блінкен, Зеленський та інші представники української влади, поки що залишилося за закритими дверима. Але наслідки скоро будуть помітні.

"Сьогодні" веде онлайн про візит Ентоні Блінкена до Києва. Хоча на цей момент візит триває, вже відбулася зустріч Блінкена з президентом Зеленським. Перше питання на пресконференції після цієї зустрічі задали ми. Що нам відповіли?

Ми попросили експертів оцінити підсумки цієї зустрічі та візиту загалом.

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Глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко:

"Україна стала першою країною Східної Європи, до якої приїхав Блінкен. Цей факт говорить сам за себе. Це публічне підтвердження підтримки нашої країни Сполученими Штатами і сигнал Росії, що Україна є пріоритетом зовнішньої політики Америки, яка буде стримувати агресію РФ".

Політолог також додав, що під час візиту з боку американців буде багато побажань і критичних зауважень щодо політики реформ в Україні. "Це одна з головних тем. США постійно моніторять ситуацію з реформами і антикорупційною політикою в Україні ", – зазначив Фесенко.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов:

"Візит Блінкена в Україні дуже важливий і для Байдена. Зокрема, тим, що це можливість дізнатися про те, що відбувається в Україні та на кордоні з Росією, так би мовити, з перших вуст. Ця інформація американському президенту необхідна для підготовки до зустрічі та переговорів з Путіним ".

На думку Карасьова, американців не дуже тішать перестановки у наглядових радах "Нафтогазу" і "Укрзалізниці". "У США, наприклад, Коболєва вважають реформатором енергетичної сфери. Американці надають нам фінансову і військову допомогу, і вони мабуть повинні висловити свої побажання з щодо керівництва корпорацій", – пояснив експерт.

Карасьов також передбачає, що під час зустрічей будуть підніматися питання призначення посла США в Україні, якого немає вже протягом двох років, а також представника США з України. "Судячи по всьому, опікуватися Україною буде Держдеп. Блінкен і Нуланд будуть тримати на контролі питання України та її відносин з Росією", – зазначає Карасьов.

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Політичний аналітик Ярослав Макітра:

"Україна є важливою країною для нової амеріканської адміністрації. І як держава, яка воює з Россією, і як місце, звідки намагалися "збити" Джо Байдена під час виборів. Тому для Вашингтона важливо контролювати ситуацію в Україні. А цей візит – це свого роду оглядини з боку нової американської влади. Вони вивчать ситуацію зі своїми представниками в Україні".

Також, за словами експерта, головною темою є консультації щодо ситуації на кордонах з Росією. Ця частина закрита, подробиці залишаться за кадром.

Раніше "Сьогодні" повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, однією з цілей його візиту до Києва є можливість обговорити агресію Росії та реформи в Україні. Всі подробиці у спецтемі: Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну.