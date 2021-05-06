Перше запитання Блінкену поставили ми. Що нам відповіли?

Під час брифінгу президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена перше запитання поставила журналістка телеканалу "Україна 24".

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"Сьогодні" веде онлайн про візит Ентоні Блінкена до Києва

На її запитання, яким чином Україна поглиблюватиме військове співробітництво з США, і чи обговорювалося це питання, відповів Блінкен.

"Як президент сказав, ми говорили докладно, підтримку, яку ми надаємо Україні, щоб вона посилила свій захист і безпеку, – ми активно працюємо над цими питаннями", – відповів він.

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А на друге запитання про можливість зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом Блінкен відповів, що Сполучені Штати знайдуть час, щоб приїхати до України.

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"Я вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки повернуся до США. Ми мали з вами гарну дискусію, ми знайдемо час, коли ми зможемо приїхати до України. Я говорив про те, що у нас є виклики, що стосуються COVID-19, тому досить складно приїжджати з візитами", – відповів Блінкен.

У ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

Всі подробиці в спецтемі Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину