Русский
$ 27,73
33,28
  1. Влада

Перше запитання Блінкену поставили ми. Що нам відповіли?

6 травня, 14:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Держсекретар США розповів, яким чином Україна поглиблюватиме військове співробітництво зі Сполученими Штатами

Під час брифінгу президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена перше запитання поставила журналістка телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Сьогодні" веде онлайн про візит Ентоні Блінкена до Києва

На її запитання, яким чином Україна поглиблюватиме військове співробітництво з США, і чи обговорювалося це питання, відповів Блінкен.

"Як президент сказав, ми говорили докладно, підтримку, яку ми надаємо Україні, щоб вона посилила свій захист і безпеку, – ми активно працюємо над цими питаннями", – відповів він.

В тренді
Росія догралася. США готові збільшити допомогу Україні

А на друге запитання про можливість зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом Блінкен відповів, що Сполучені Штати знайдуть час, щоб приїхати до України.

Реклама

"Я вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки повернуся до США. Ми мали з вами гарну дискусію, ми знайдемо час, коли ми зможемо приїхати до України. Я говорив про те, що у нас є виклики, що стосуються COVID-19, тому досить складно приїжджати з візитами", – відповів Блінкен.

У ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

Всі подробиці в спецтемі Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"У вас хочуть вкрасти 9 травня": у "Слузі народу" жорстко висловилися про День примирення 8 травняВлада
"Який жах": Гордон відповів, чи піде до Зеленського замість МендельВлада
"Коболєв, у тебе дуже багато грошей": ексглава "Нафтогазу" про своє звільненняЕкономіка
Облом дня. ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом (оновлено)
Облом дня. ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом (оновлено)Влада
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)Влада
Порошенка викрили в скуповуванні антикваріату через офшори. У його партії все спростували
Порошенка викрили в скуповуванні антикваріату через офшори. У його партії все спростувалиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти