Гордон двічі відмовив Зеленському: йшлося про високі посади

Відомий журналіст пояснив, чому не погодився на пропозиції президента

Президент Володимир Зеленський пропонував відомому журналісту Дмитру Гордону дві посади у своєму уряді. Про це сам журналіст розповів у програмі "Хард із Влащенком" на телеканалі "Україна 24".

"Я не збираюся нікуди йти ні за Зеленського, ні після Зеленського. Мені пропонував Офіс президента і президент дві дуже високі посади протягом перших півтора року. Я відхилив обидві ці пропозиції. Я не хочу називати ці посади, президент та голова Офісу Єрмак знають, про що я говорю. Мені пропозицію робив особисто Єрмак від імені президента, і я відхилив обидві дуже високі та приємні для будь-якої людини пропозиції", — сказав він.

Дмитро Гордон пояснив, чому його не приваблюють державні пости.

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"Я не маю наміру займатися політикою. Я не збираюся розмінювати свою репутацію на політичну аморальність. Я не хочу, у мене є репутація, і вона мені дорожча за все інше. Ти окремо залишатись чистим, коли довкола бруд, не можеш. Цим брудом тебе заляпають, з цим брудом тебе змішають, і в цьому бруді тебе уриють. Цим закінчиться", — сказав він.

А кому ще Зеленський що обіцяв?

Відомо, що нинішнього міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка планувалося висувати кандидатом у мери Києва від провладної партії. Проте це рішення було змінено через необережні заяви самого Ляшка.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

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2020 року в інтерв'ю головна редакторка видання "ГОРДОН" Олеся Бацман запитала тоді ще головного санітарного лікаря Ляшка, чи хотів би він стати президентом України, на що отримала відповідь: "Напевно, так".

"Наступного дня дзвонять мені хлопці з Офісу (президента): "Ти знаєш, у нас тут все змінилося – Ляшко вже не йде в мери. Він у якомусь інтерв'ю сказав, що в президенти хоче йти. Володимир Олександрович – йому це не сподобалося", — розповіла журналістка.

Своєю чергою відомому лікарю Євгену Комаровському пропонували місце депутата, а також посаду міністра охорони здоров'я. Обидві пропозиції Комаровський відхилив.

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Лікар заявляв, що у 2019 році ще кандидат у президенти Володимир Зеленський використав його для піару.

"Вони не приховували: все, що їм потрібне від мене, – щоб я мовчки постояв поруч. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність. Отже, Володимир Олександрович не перший і не останній", — розповів Комаровський.

На Банковій сміються з призначень Зеленського

Колишній речник Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков заявив, що на Банковій обирають міністрів з постів у Facebook.

Разумков бачить у цьому просто політику. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Вже ходить жарт, коли прибиральниці в міністерствах вже не намагаються навіть запам'ятати прізвища, імена та по батькові міністра. Це ненормально! І нема відповідальності. Люди приходять, вони працюють, розуміють, що їх будь-якої миті можуть вигнати на вулицю, вони не несуть відповідальності за те, що вони робили… І вони не переживають. Ефективні люди сьогодні не хочуть йти на міністерські посади і до міністерств, оскільки вони розуміють, що вони ризикують своєю репутацією", – сказав ексспікер парламенту.

Зеленський сам одержав президентство з другої спроби

Журналіст Дмитро Гордон розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Володимир Зеленський міг піти в президенти ще у 2014 році, але плани змінилися.

"Володимир Олександрович пішов у президенти ще 2014 року. Але почалася війна, і він не сплатив заставу. Він подав документи до ЦВК..." – розповів журналіст.

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