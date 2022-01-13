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Міністр Ляшко сказав зайвого – Зеленський у гніві

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13 січня, 18:32
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Главі держави не сподобалися плани Віктора Ляшка балотуватись у президенти
Віктор Ляшко (ліворуч) розлютив президента своїми бажаннями. Колаж "Сьогодні"
Віктор Ляшко (ліворуч) розлютив президента своїми бажаннями. Колаж "Сьогодні"

Віктор Ляшко 2020 року, ще будучи головним санітарним лікарем країни, необережно заявив про президентські амбіції, за що одразу отримав відповідь – на Банковій передумали висувати його в мери Києва від провладної партії. Про це розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 головний редактор видання "ГОРДОН" Олеся Бацман.

За що Зеленський образився на Ляшка

В ефірі показали вирізку з її інтерв'ю з Ляшком від 26 червня 2020 року. Тоді журналістка запитала його, чи хотів би він стати президентом України, на що отримала відповідь: "Напевно, так".

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Бацман уточнила, чи ми можемо побачити на наступних виборах його серед кандидатів, Ляшко відповів із посмішкою: "На наступних, мабуть, ні. Але через (одні), можливо, так".

Бацман та Ляшко 2020 року. Скріншот

Вона пояснила, як дійшло до цієї "президентської історії з Ляшком". За її словами, Віктор Ляшко вже був затвердженим кандидатом у мери Києва від правлячої партії "Слуга народу" – це сталося на нараді президента України.

"Я ставлю йому це питання – він почав юлити. Я почала його розколупувати – він не відповідає. А потім уже відбувся діалог (про його президентство. – Ред.). Наступного дня телефонують мені з Офісу (президента): "Ти знаєш, у нас тут усе змінилося – Ляшко вже не йде в мери. Він у якомусь інтерв'ю сказав, що у президенти хоче йти. Володимир Олександрович – йому це не сподобалося". Таким чином закінчився його похід у мери Києва", – розповіла журналістка.

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А Ляшко казав, що не пішов у мери через COVID

2020 року Ляшко був головним санітарним лікарем та заступником міністра охорони здоров'я, і тоді Україна лише зіткнулася з жахливою епідемією. Але про "прольот" із президентськими амбіціями він не сказав жодного слова, зазначивши, що вся справа у коронавірусі.

"Я не йду в мери Києва, оскільки сьогодні епідситуація з коронавірусною хворобою така, що ми розуміємо – осінь буде спекотною з точки зору стримування коронавірусної хвороби… Я зазначав, що посада заступника міністра будь-якого міністерства – це теж політична посада, тому ми всі вже є політиками".

Ляшко, виявляється, жартував про президентство

У липні 2020 року, через кілька днів після розмови з Бацман, вже в інтерв'ю журналу НВ назвав свою заяву про можливе висування у президенти жартом.

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"Поки що ніхто не зателефонував, а ось до месенджера вже пишуть: Вітю, це що таке було? А я говорю: я все сказав, дивіться інтерв'ю. Дасть бог, доживемо до 2029 року, зустрінемось на цій лавці, тоді й поговоримо".

Як у результаті склалася долі Ляшка після "прольоту" з кріслом мера

У травні минулого року кар'єра Ляшка пішла тільки вгору і без президентства – його було призначено міністром охорони здоров'я замість Максима Степанова, який дратував усіх. Він видав неймовірну на той час обіцянку – забезпечити 10 млн щеплень за літо.

"Я даю обіцянку – у літній період, у перші 100 днів, вакцинувати 10 млн українців", – сказав він.

А хто ще готовий у президенти 2024 року

Незважаючи на те, що чинний президент 2019-го заявляв, що йде лише на один термін, вже не такий категоричний. Так, наприклад, на пресконференції за підсумками року своєї роботи у травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде у президенти. За один президентський термін не встигнути здійснити всіх планів, визнав глава держави.

Зеленський піде на другий термін?
Зеленський піде на другий термін? / Фото: Сьогодні

"Я думаю, що будь-який президент, у якого відсоток 10-15% на початок будь-якої передвиборчої кампанії, не має права йти в президенти. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін... Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати..."

Дмитро Разумков після звільнення з посади голови Верховної Ради спочатку лише натякав на президентські амбіції. А вже у листопаді зробив заяву, що візьме участь у президентських виборах 2024 року.

"Я думаю, у наступних виборах я також візьму участь… У президентських та парламентських", – заявив політик.

/ Фото: Facebook

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