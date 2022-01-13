Міністр Ляшко сказав зайвого – Зеленський у гніві

Главі держави не сподобалися плани Віктора Ляшка балотуватись у президенти

Віктор Ляшко (ліворуч) розлютив президента своїми бажаннями. Колаж "Сьогодні"

Віктор Ляшко 2020 року, ще будучи головним санітарним лікарем країни, необережно заявив про президентські амбіції, за що одразу отримав відповідь – на Банковій передумали висувати його в мери Києва від провладної партії. Про це розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 головний редактор видання "ГОРДОН" Олеся Бацман.

За що Зеленський образився на Ляшка

В ефірі показали вирізку з її інтерв'ю з Ляшком від 26 червня 2020 року. Тоді журналістка запитала його, чи хотів би він стати президентом України, на що отримала відповідь: "Напевно, так".

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Бацман уточнила, чи ми можемо побачити на наступних виборах його серед кандидатів, Ляшко відповів із посмішкою: "На наступних, мабуть, ні. Але через (одні), можливо, так".

Бацман та Ляшко 2020 року. Скріншот

Вона пояснила, як дійшло до цієї "президентської історії з Ляшком". За її словами, Віктор Ляшко вже був затвердженим кандидатом у мери Києва від правлячої партії "Слуга народу" – це сталося на нараді президента України.

"Я ставлю йому це питання – він почав юлити. Я почала його розколупувати – він не відповідає. А потім уже відбувся діалог (про його президентство. – Ред.). Наступного дня телефонують мені з Офісу (президента): "Ти знаєш, у нас тут усе змінилося – Ляшко вже не йде в мери. Він у якомусь інтерв'ю сказав, що у президенти хоче йти. Володимир Олександрович – йому це не сподобалося". Таким чином закінчився його похід у мери Києва", – розповіла журналістка.

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А Ляшко казав, що не пішов у мери через COVID

2020 року Ляшко був головним санітарним лікарем та заступником міністра охорони здоров'я, і тоді Україна лише зіткнулася з жахливою епідемією. Але про "прольот" із президентськими амбіціями він не сказав жодного слова, зазначивши, що вся справа у коронавірусі.

"Я не йду в мери Києва, оскільки сьогодні епідситуація з коронавірусною хворобою така, що ми розуміємо – осінь буде спекотною з точки зору стримування коронавірусної хвороби… Я зазначав, що посада заступника міністра будь-якого міністерства – це теж політична посада, тому ми всі вже є політиками".

Ляшко, виявляється, жартував про президентство

У липні 2020 року, через кілька днів після розмови з Бацман, вже в інтерв'ю журналу НВ назвав свою заяву про можливе висування у президенти жартом.

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"Поки що ніхто не зателефонував, а ось до месенджера вже пишуть: Вітю, це що таке було? А я говорю: я все сказав, дивіться інтерв'ю. Дасть бог, доживемо до 2029 року, зустрінемось на цій лавці, тоді й поговоримо".

Як у результаті склалася долі Ляшка після "прольоту" з кріслом мера

У травні минулого року кар'єра Ляшка пішла тільки вгору і без президентства – його було призначено міністром охорони здоров'я замість Максима Степанова, який дратував усіх. Він видав неймовірну на той час обіцянку – забезпечити 10 млн щеплень за літо.

"Я даю обіцянку – у літній період, у перші 100 днів, вакцинувати 10 млн українців", – сказав він.

А хто ще готовий у президенти 2024 року

Незважаючи на те, що чинний президент 2019-го заявляв, що йде лише на один термін, вже не такий категоричний. Так, наприклад, на пресконференції за підсумками року своєї роботи у травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде у президенти. За один президентський термін не встигнути здійснити всіх планів, визнав глава держави.

Зеленський піде на другий термін? / Фото: Сьогодні

"Я думаю, що будь-який президент, у якого відсоток 10-15% на початок будь-якої передвиборчої кампанії, не має права йти в президенти. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін... Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати..."

Дмитро Разумков після звільнення з посади голови Верховної Ради спочатку лише натякав на президентські амбіції. А вже у листопаді зробив заяву, що візьме участь у президентських виборах 2024 року.

"Я думаю, у наступних виборах я також візьму участь… У президентських та парламентських", – заявив політик.