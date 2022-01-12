Сенсація від Гордона: Зеленський одного разу передумав бути президентом

Виявляється, Зеленський набагато раніше мітив у президенти, ніж усі думали

Дмитро Гордон (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський міг піти у президенти ще у 2014 році, але розпочалася війна на Донбасі, змінивши плани.

Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Гордон видав несподіваний інсайд

За словами журналіста, чинний президент хотів отримати цю посаду набагато раніше.

"Я вам скажу більше. Я вам, може, зараз сенсацію скажу, але Володимир Олександрович пішов у президенти ще у 2014 році. Але почалася війна і він не проплатив заставу. Він подав документи. Його документи до ЦВК подав Сергій Нижній. Напевно, ніхто цього не знає, але такий інсайд даю. Сергій Нижній, покійний, чудовий взагалі юрист і приголомшлива людина, на жаль, він пішов від нас, він подав документи Володимира Зеленського на реєстрацію в президенти у 2014 році", – заявив Гордон.

За його словами, у 2016 році першим поміряв рейтинг Зеленського політтехнолог Ігор Гринів, який працював із Петром Порошенком, в один час був головою фракції БПП у Верховній Раді.

Реклама

При цьому Гордон уточнив, що спочатку метою Гриніва був замір рейтингу фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Але прийшла ідея поміряти запит у суспільстві також на Володимира Зеленського. Підсумок виявився більшим, ніж значним. Вже тоді, задовго до 2019 року стало зрозуміло, чим може закінчитися похід лідера "Студії Квартал 95" у велику політику.

"Він (Гринів – Ред.) заради інтересу поміряв Зеленського і з подивом для себе виявив, що величезний запит у суспільстві. І тоді він поміряв партію Зеленського, ну, умовно кажучи, "Слуга народу". І він побачив, що – так от ж. Про це знав уже Порошенко тоді у 2016 році, про це знали всі основні політичні гравці", – зазначив Гордон.

Реклама

Як справи були у Зеленського у 2014 році

Володимир Зеленський у 2014 році знімався для "Студії Квартал 95" на Красній площі у Москві. Проте, під час дебатів на "Олімпійському" він заявив, що не відвідував Російську Федерацію з початку її агресії проти України.

Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Крім того, у квітні 2014 року Зеленський у складі "Кварталу 95" відвідував Горлівку під час протистояння на Донбасі.

Зеленський та "Квартал 95". Фото: колаж "Сьогодні"

Також є дані, що говорять про те, що Зеленський та члени його колективу за пару днів до цього нібито встигли побувати і у Донецьку. В інтерв'ю одній із місцевих газет майбутній президент України відзначився висловлюванням: "Ми, в принципі, не можемо бути проти російського народу, тому що ми один народ... І наша "квартальська" позиція – не за уряд України, а за український народ. І не проти російського народу, а проти російського уряду".

Інтерв'ю Зеленського донецькій "Муніципальній газеті". Фото: скріншот

Зеленський зміг стати президентом лише через п'ять років

Зеленський оголосив про те, що йде у президенти у новорічному зверненні, а у квітні 2019-го виграв на виборах У другому турі президентських виборів 21 квітня 2019 року за Володимира Зеленського проголосували 73,22% українців (понад 13,5 млн голосів). Це найвищий результат із усіх українських президентів, які перемагали на виборах.

Тоді Зеленський заявив, що прийшов на посаду глави держави на один п'ятирічний строк, і хоче максимально використати цей час для реалізації своїх планів.

Зеленський розповів, як би вчинив у 2014-му

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби був президентом України у 2014 році, то не допустив би захоплення Росією Криму і не пустив би туди "зелених чоловічків". Він розповів, що на першій "нормандській зустрічі" його здивувала відсутність питання Криму на порядку денному.

"Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою (питанням для обговорення в "нормандському форматі". – Ред.). І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петро Порошенко. – Ред.)" , – зазначив Зеленський.

Читайте інші новини "Сьогодні":