Гордон дважды отказал Зеленскому: речь шла о высоких должностях

Известный журналист объяснил, почему не согласился на предложения президента

Президент Владимир Зеленский предлагал известному журналисту Дмитрию Гордону две должности в своем правительстве. Об этом сам журналист рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Я не собираюсь никуда идти ни при Зеленском, ни после Зеленского. Мне предлагал Офис президента и президент два очень высоких поста в течение первых полутора лет. Я отклонил оба этих предложения. Я не хочу называть эти должности, президент и глава Офиса Ермак знают, о чем я говорю. Мне предложение делал лично Ермак от имени президента, и я отклонил оба очень высоких и лестных для любого человека предложения", — сказал он.

Дмитрий Гордон объяснил, почему его не привлекают государственные посты.

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"Я не собираюсь заниматься политикой. Я не собираюсь разменивать свою репутацию на политическую безнравственность. Я не хочу, у меня есть репутация, и она мне дороже всего остального. Ты отдельно оставаться чистым, когда вокруг грязь, не можешь. Этой грязью тебя заляпают, с этой грязью тебя смешают, и в этой грязи тебя уроют. Этим закончится", — сказал он.

А кому Зеленский еще что обещал?

Известно, что нынешнего министра здравоохранения Виктора Ляшко власть планировала выдвигать кандидатом в мэры Киева от провластной партии. Однако это решение было изменено из-за неосторожных заявлений самого Ляшко.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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В 2020 году в интервью главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман спросила тогда еще главного санитарного врача Ляшко, хотел ли бы он стать президентом Украины, на что получила ответ: "Наверное, да".

"На следующий день звонят мне ребята из Офиса (президента): "Ты знаешь, у нас тут все поменялось – Ляшко уже не идет в мэры. Он в каком-то интервью сказал, что в президенты хочет идти. Владимир Александрович – ему это не понравилось", — рассказала журналистка.

В свою очередь известному врачу Евгению Комаровскому предлагали место депутата, а также должность министра здравоохранения. Оба предложения Комаровский отклонил.

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Доктор заявлял, что в 2019 году еще кандидат в президенты Владимир Зеленский использовал его для пиара.

"Они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний", — рассказал Комаровский.

На Банковой смеются над назначениями Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что на Банковой выбирают министров по постам в Facebook.

Разумков видит в этом всем просто политику. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Уже ходит шутка, когда уборщицы в министерствах уже не пытаются даже запомнить фамилии имени и отчества министра. Это ненормально! И нет ответственности. Люди приходят, они работают, понимают, что их в любой момент могут выгнать на улицу, они не несут ответственности за то, что они делали… И они не переживают. Эффективные люди сегодня не хотят идти на министерские должности и в министерства, так как они понимают, что они рискуют своей репутацией", — сказал экс-спикер парламента.

Зеленский сам получил президентство со второй попытки

Журналист Дмитрий Гордон рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Владимир Зеленский мог пойти в президенты еще в 2014 году, но планы изменились.

"Владимир Александрович пошел в президенты еще в 2014 году. Но началась война, и он не проплатил залог. Он подал документы в ЦИК..." — рассказал журналист.

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