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"95 квартал" – мертвий, Зеленський все заборонив – інсайд Гордона

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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12 січня, 15:37
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Зеленський за час президентства став іншою людиною, але має шанс "повернутися у Володю", вважає журналіст
Гордон не бачить у майбутньому Зеленського на сцені. Колаж "Сьогодні"
Гордон не бачить у майбутньому Зеленського на сцені. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що Володимир Зеленський після свого президентства навряд чи вже повернеться до "95 кварталу", оскільки "вбив" його власноруч, заборонивши про себе жартувати.

Таку думку він висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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Зеленський вже інша людина – "Квартал" йому не "світить"

На запитання, чи сильно змінився Володимир Зеленський за три роки після виходу інтерв'ю у 2018-му, журналіст відповів: "Це не Володимир Олександрович, це зовсім інша людина. Причому, я вам скажу, що коли він перестане бути президентом, він має шанс знову перетворитися на Володимира Олександровича. У Володю".

Таким він був 2018-го.

Інтерв'ю ще до президентства. Скріншот

На уточнююче питання, чи є шанс у Зеленського повернутися до "Кварталу" після відходу з політики, Гордон цікаво відповів: "Я не знаю, як він повернеться до "Кварталу", "Квартал" він убив власними руками. Заборонивши хлопцям жартувати про себе, він убив "Квартал" власноруч".

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"Я не знаю, куди йому повертатися, може на згарище, може він відродить "Квартал" – я не знаю. Але в нього є шанс знову перетворитися на цю світлу, прекрасну людину, якою захоплювалася вся країна, яка народжувала гумор, щастя. Я з ностальгією зараз дивлюся на цю фотографію, там зовсім інша людина. Сьогодні це глибоко поранена людина, жорстка, іноді жорстока, комплексуюча, рефлексуюча, яка болісно ставиться до критики, не може провести реформи, що оточила себе ідіотами і підлабузниками. Але це доля не тільки його одного. Я його не хочу звинувачувати у цьому. Цей шлях проходили практично всі президенти у різних країнах світу. Практично всі", – резюмував журналіст.

У самому "Кварталі" не заперечують, що з Банковою їм допомагають. Може, потім і Зеленського візьмуть назад?

Учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, що першому помічнику президента України Сергію Шефіру вдається поєднувати обов'язки на Банковій із творчістю гумористів. Наприклад, підказує їм щодо жартів, затверджує фінанси. Він наголосив, що Шефір не частий гість у "Кварталі", і коли накопичується багато питань – помічник Зеленського приїде і все вирішить за один раз.

Шефір (в кружечку) знаходить час для "Кварталу". Колаж "Сьогодні"
Шефір (в кружечку) знаходить час для "Кварталу". Колаж "Сьогодні"

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Також Пікалов сумнівається, що Зеленський повернеться на сцену. На його думку, чинний президент "переріс "Квартал" на 100 голів".

Пікалов (в кружечку) не бачить більше Зеленського у "Кварталі". Колаж "Сьогодні"
Пікалов (в кружечку) не бачить більше Зеленського у "Кварталі". Колаж "Сьогодні"

Із Зеленським друзі-кварталівці на Ви, але можуть і випити

Учасник "Кварталу 95" Юрій Ткач відверто розповідав, які у нього стосунки із президентом України Володимиром Зеленським.

"На жаль, посада президента не передбачає приходити та редагувати якийсь матеріал у "Кварталі"... У нас немає такого: "Алло, Володимире Олександровичу, як ви там, що ви там?" – казав він.

Юрій Ткач і Володимир Зеленський
Юрій Ткач і Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua, instagram.com/yuriy_tkach

А той самий Пікалов поділився історією, як "Квартал" вітав Зеленського із днем народження. Він особисто подарував президентові річ, яка, на його думку, має бути у будь-якого чоловіка та зізнався, що випив у цей день.

А що сам Зеленський каже про свою колишню роботу

Раніше він підтвердив, що на початку його президентства колишні колеги дійсно цікавилися його думкою про ті чи інші моменти шоу, і він відповідав їм. Однак зараз президент не має часу для перегляду "Вечірнього кварталу".

"З самого початку вони мене питали, як я думаю, так, я щось відповідав. Я, на жаль, не щоразу можу дозволити собі подивитись "Квартал", немає часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюсь, я завжди пишу їм, що сподобалося, а що ні, і все", – говорив Зеленський.

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