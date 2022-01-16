Зеленському було не по собі: "95 квартал" видав несподівану пародію

Колишні колеги Зеленського зі сцени змогли здивувати президента, розповів Дмитро Гордон

Володимир Зеленський (ліворуч) та Дмитро Гордон (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що йому сподобалася пародія на нього у "95 кварталі".

"Це якраз колаборація була. Ці чудові люди з "95 кварталу" – Женя Кошовий та Олена Кравець – зробили чудову пародію на мене та Алесю (журналістка Олеся Бацман – прим. ред.), розіграли у присутності президента.

Реклама

Для президента, який був присутній, це була несподіванка. "95 квартал" вчинив дуже мужньо – мені вони сказали, що готують. І вони настільки класно про мене зробили – сміливо та з гумором. І президентові було не по собі – я це бачив. І був сміх крізь сльози", – сказав Гордон.

"95 квартал", на жаль, усе"

"Якби президент Зеленський розумів, що він став президентом завдяки свободі слова, гласності, тому, що він у "95 кварталі" міг жартувати над усіма президентами й тими, хто при владі... І якби він не говорив "95 кварталу": "Не робіть на мене пародії, не говоріть це, те". Він же в ручне управління перевів усе", – розповів журналіст.

Реклама

За його словами, президент України Володимир Зеленський власноруч убив "95 квартал":

"Вони стогнуть. Юрій Великий (один із провідних акторів "Кварталу 95" – прим. ред.) сказав про це в інтерв'ю Олесі Бацман. І я сказав, що президент Зеленський убив "95 квартал". Він його власноруч убив. "95 квартал", на жаль, усе... Це не "95 квартал", а його тінь. Причому бліда тінь".

Реклама

Нагадаємо, українська журналістка та дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман заявила, що президент України Володимир Зеленський близько до серця сприймає гумор про нього. Про це їй сказав Юрій Великий, один із провідних акторів "Кварталу 95", який пародує главу держави.

"Так ось, Юрій Великий мені відкрито сказав в інтерв'ю про те, що президент – дуже ранима людина. До президентства він із задоволенням сприймав будь-які жарти про себе, якусь критику, говорив – напишіть про мене щось смішне, жорсткіше, це ж круто" , – сказала вона.