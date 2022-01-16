Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Влада

Зеленському було не по собі: "95 квартал" видав несподівану пародію

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 23:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишні колеги Зеленського зі сцени змогли здивувати президента, розповів Дмитро Гордон
Володимир Зеленський (ліворуч) та Дмитро Гордон (праворуч).
Володимир Зеленський (ліворуч) та Дмитро Гордон (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що йому сподобалася пародія на нього у "95 кварталі".

"Це якраз колаборація була. Ці чудові люди з "95 кварталу" – Женя Кошовий та Олена Кравець – зробили чудову пародію на мене та Алесю (журналістка Олеся Бацман – прим. ред.), розіграли у присутності президента.

Реклама

Для президента, який був присутній, це була несподіванка. "95 квартал" вчинив дуже мужньо – мені вони сказали, що готують. І вони настільки класно про мене зробили – сміливо та з гумором. І президентові було не по собі – я це бачив. І був сміх крізь сльози", – сказав Гордон.

"95 квартал", на жаль, усе"

"Якби президент Зеленський розумів, що він став президентом завдяки свободі слова, гласності, тому, що він у "95 кварталі" міг жартувати над усіма президентами й тими, хто при владі... І якби він не говорив "95 кварталу": "Не робіть на мене пародії, не говоріть це, те". Він же в ручне управління перевів усе", – розповів журналіст.

Реклама

За його словами, президент України Володимир Зеленський власноруч убив "95 квартал":

"Вони стогнуть. Юрій Великий (один із провідних акторів "Кварталу 95" – прим. ред.) сказав про це в інтерв'ю Олесі Бацман. І я сказав, що президент Зеленський убив "95 квартал". Він його власноруч убив. "95 квартал", на жаль, усе... Це не "95 квартал", а його тінь. Причому бліда тінь".

Реклама

Нагадаємо, українська журналістка та дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман заявила, що президент України Володимир Зеленський близько до серця сприймає гумор про нього. Про це їй сказав Юрій Великий, один із провідних акторів "Кварталу 95", який пародує главу держави.

"Так ось, Юрій Великий мені відкрито сказав в інтерв'ю про те, що президент – дуже ранима людина. До президентства він із задоволенням сприймав будь-які жарти про себе, якусь критику, говорив – напишіть про мене щось смішне, жорсткіше, це ж круто" , – сказала вона.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти