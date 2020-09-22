Степанов рассказал, останется ли главой Минздрава после избрания депутатом облсовета

Глава МОЗ считает, что многие мечтают о его уходе

Работа депутатом Одесского областного совета, куда баллотируется министр здравоохранения Максим Степанов, не повлияет на его работу в Минздраве. Об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает "Украинская правда".

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"Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения", - заявил глава МОЗ.

Он добавил, что не уйдет с должности министра, хотя "многие об этом мечтает".

"Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях", – заявил Степанов в ответ на вопрос уйдет ли он из Минздрава в случае избрания в облсовет Одессы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет. Он объяснил свое решение желанием усилить команду президента в области.

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