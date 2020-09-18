Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости политики

Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировал

18 сентября, 13:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Членам правительства не запрещается участвовать в выборах

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал решение министра здравоохранения Максима Степанова принять участие в местных выборах.

"Что касается участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет", – сказал премьер.

Реклама

Если министр намерен участвовать в агитационных мероприятиях, для этого необходимо брать отпуск.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему "Слуга народа" не берет на выборы рейтинговых мэров

"Сейчас таких планов нет", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, Максим Степанов в комментарии журналистам сообщил, что не собирается принимать активное участие в предвыборной кампании, а в случае победы останется министром.

"Я останусь министром", – заявил Степанов.

Реклама

Ранее Максим Степанов заявил, что идет на выборы в Одесский областной совет, чтобы усилить команду президента в этом регионе.

Чтобы прояснить ситуацию "Слуга народа" вызывает Степанова на ковер.

Как известно, в 2016-2019 годах Максим Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

местные выборы Максим Степанов Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянии
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянииПолитика
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять