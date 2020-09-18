Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировал

Членам правительства не запрещается участвовать в выборах

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал решение министра здравоохранения Максима Степанова принять участие в местных выборах.

"Что касается участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет", – сказал премьер.

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Если министр намерен участвовать в агитационных мероприятиях, для этого необходимо брать отпуск.

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"Сейчас таких планов нет", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, Максим Степанов в комментарии журналистам сообщил, что не собирается принимать активное участие в предвыборной кампании, а в случае победы останется министром.

"Я останусь министром", – заявил Степанов.

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Ранее Максим Степанов заявил, что идет на выборы в Одесский областной совет, чтобы усилить команду президента в этом регионе.

Чтобы прояснить ситуацию "Слуга народа" вызывает Степанова на ковер.

Как известно, в 2016-2019 годах Максим Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Видео: Сегодня

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