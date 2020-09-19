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Изменения в постановление о местных выборах угрожают их легитимности – Разумков

19 сентября, 23:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Рада может объявить местные выборы не позже, чем за 90 дней до даты выборов

Внесение изменений в постановление о местных выборах в Украине относительно их проведения на оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность выборов на всей территории страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

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"Постановление (о местных выборах. – Ред.) никак не связано с Минскими соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены восемь предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", - подчеркнул Разумков.

Он также напомнил, что Рада приняла постановление в соответствии с законом Украины, согласно которому ВР объявляет местные выборы не позже, чем за 90 дней до даты выборов.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, потому что это будет противоречить действующему законодательству", – отметил Разумков.

Отметим, постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине устанавливает, что в ОРДЛО они не будут проведены. Для этого нужны соответствующие условия: прекращение огня, вывод российских войск и разоружение боевиков, передача контроля над границей Украине.

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11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", после которой представитель России выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах.

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В Офисе президента заявили, что проведение выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей невозможно до их полной деоккупации.

Напомним, по словам главы ЦИК Олега Диденко, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет возможность провести выборы только в марте, если будут созданы соответствующие условия.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Донбасс Верховная Рада местные выборы Дмитрий Разумков выборы 2020
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