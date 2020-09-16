Степанов объяснил свое решение идти на выборы в Одесский облсовет

Изменения в Одесской области возможны, если там будет команда президента, считает министр

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что идет на выборы в Одесский областной совет, чтобы усилить команду президента в этой области.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что за короткое время на посту министра вместе с президентской командой удалось реанимировать систему эпидемиологической службы, начать реформу экстренной помощи. Также заложены основы большой медицинской реформы с реальными тарифами и финансированием.

"Впервые это не просто видение, а система скоординированных действий президента, Кабинета министров, депутатов и медицинских работников. Исторически так сложилось – мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в Областной совет", – написал Степанов.

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Как сообщали новости "Сегодня", Марина Порошенко идет на выборы в Киевраду. Бывшая первая леди и супруга пятого президента возглавила список столичной крыла партии "Европейская солидарность".

Смотрите также выступление Степанова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", где он рассказывал о ситуации с коронавирусом в Украине:

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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