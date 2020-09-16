Министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы от "Слуги народа"

Министр здравоохранения Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет. Об этом сообщает "Думская".
Как сообщается, такое решение было принято на партконференции политической силы.
Вторым номером в областном списке идет нардеп и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим – предприниматель Григорий Диденко, четвертым – действующий депутат облсовета Ирина Ковалиш, пятым – директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.
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Министр пока официально не зарегистрирован кандидатом в депутаты.
Информацию о том, что Степанов возглавил список "слуг" в Одесский облсовет, подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.
Также об этом сообщила нардеп Соломия Бобровская.
Ранее партия "Слуга народа" выдвинула юмориста Олега Филимонова кандидатом на выборах мэра Одессы.
Как известно, в 2016 – 2019 годах Максим Степанов занимал должность главы Одесской областной государственной администрации.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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