Министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы от "Слуги народа"

Партия определила первую пятерку в списке на выборах в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет. Об этом сообщает "Думская".

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Как сообщается, такое решение было принято на партконференции политической силы.

Вторым номером в областном списке идет нардеп и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим – предприниматель Григорий Диденко, четвертым – действующий депутат облсовета Ирина Ковалиш, пятым – директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

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Министр пока официально не зарегистрирован кандидатом в депутаты.

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Информацию о том, что Степанов возглавил список "слуг" в Одесский облсовет, подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также об этом сообщила нардеп Соломия Бобровская.

Ранее партия "Слуга народа" выдвинула юмориста Олега Филимонова кандидатом на выборах мэра Одессы.

Как известно, в 2016 – 2019 годах Максим Степанов занимал должность главы Одесской областной государственной администрации.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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