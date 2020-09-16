Марина Порошенко идет на выборы в Киевраду

Ранее была интрига, пойдет ли пятый президент Украины Петр Порошенко в мэры Киева, а сегодня на сборах столичной организации "Европейской солидарности" стало известно, что его супруга Марина возглавит список этой политической силы на выборах в Киевраду.

"От "Европейской солидарности" на выборы в Киевский горсовет идет серьезная политическая команда, которая будет опираться на наш политический десант в Верховной Раде. И возглавит эту команду Порошенко (Марина)", – сказал один из выступающих на сцене.

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После этого она вышла на сцену и произнесла речь.

"Я стою перед вами в новом статусе и знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? Сразу скажу, что не чувствую себя политиком. В первую очередь я гражданка своей страны. Мне не безразлично, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица … Политика – это не красивые лозунги, политика – это конкретные действия, от которых зависят судьбы людей", – сказала Марина Порошенко во время своего выступления.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов также собрался на выборы, но в Одесский облсовет. Сам он еще не комментировал это и в его пресс-службе это опровергают, однако в "Слуге народа", с которой он будет баллотироваться, подтверждают его политические намерения.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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