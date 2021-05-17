Врачи просят не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами"

Один из ведущих инфекционистов Украину Ольга Голубовская выступила категорически против назначения Ляшко министром

/ Фото: Минздрав

Медицинский совет Министерства здравоохранения выступил против увольнения главы ведомства Максима Степанова и призвал депутатов не отправлять его в отставку.

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Об этом врачи заявили на сегодняшней пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Завкафедрой педиатрии №2 НМУ им.Богомольца профессор Александр Волосовец отметил, что в поддержку Степанова выступили 13 из 19 членов медсовета.

"Нельзя увольнять человека только за то, что он имеет позицию и нашел в себе смелость отказаться голосовать за бюджет, в котором не предусмотрено повышение зарплаты медиков, и за то, что он купил вакцины на столько денег, сколько ему дали. Медики оставляют за собой право предпринять крайние меры в случае отставки Степанова", – сказал он.

Директор ГП "Институт нефрологии НАМНУ Николай Колесник напомнил, что именно Степанов сумел запустить трансплантацию в Украине.

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Также члены Медсовета поддержали министра за лекарственное обеспечение орфанных пациентов, утверждение протоколов лечения COVID-19, развитие перинатальных центров.

Заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им.Богомольца Ольга Голубовская выступила против назначения министром здравоохранения главного санврача Виктора Ляшко, поскольку он является одним из авторов законопроекта об инфекционной безопасности.

"Как говорят эксперты, это (законопроект) вообще на грани сдачи государственных интересов. Это человек, который работал с Супрун, поэтому лично у меня доверия нет", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", комитет ВР по вопросам здоровья нации забраковал представление премьер-министра об увольнении главы Минздрава. А сам Степанов записал видеообращение касательно слухов о его отставке.

Видео: facebook.com/maksym.stepanov