Подозреваемый в вымогательстве взятки Юрченко до сих пор не сложил мандат – Разумков

Народный депутат Александр Юрченко, которого обвиняют в вымогательстве взятки за правки к собственному законопроекту, не снимал с себя депутатских полномочий. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

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"Сегодня, к сожалению, другого механизма как самостоятельно, по собственной инициативе сложить мандат, нет вариантов. По состоянию на сегодня таких решений народный депутат Юрченко не принимал, ко мне как к председателю Рады от него таких заявлений не поступало", – заявил Разумков.

При этом спикер Рады отметил, что были случаи, когда народный депутат ВР, подозреваемый в тех или иных действиях, слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя.

Мы также сообщали, что народный депутат Александр Юрченко не явился на заседание суда 18 сентября, где ему должны были избирать меру пресечения.

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Напомним, что, по данным следствия, нардеп требовал у детектива НАБУ под прикрытием 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, а также 200 тыс. долларов – для подкупа членов профильного комитета Рады. Помощник Юрченко выступал в качестве посредника и позже был арестован с правом внесения залога.

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17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу, и в тот же день ему удалось вручить документ.

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