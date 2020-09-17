Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, которому уже сообщили о подозрении во взяточничестве, обязательно сядет в тюрьму. Об этом во время брифинга во Львовской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня вручили подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что "так будет с каждым человеком, который берет взятки". Это, по его словам, не зависит от партийной принадлежности и суммы незаконно полученных денег.

Ранее мы сообщали, что Юрченко после этого скандала покинул фракцию "Слуга народа".

Напомним, что 15 сентября помощник нардепа, подозреваемый в пособничестве в получении взятки, был арестован с правом выхода на свободу под залог в размере более миллиона гривен.

В тренде Зеленский прокомментировал скандал с Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

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Подробности операции, в результате которой Александру Юрченко и его помощнику предъявили обвинения в коррупции, ранее раскрыло Национальное бюро расследования Украины.

Также смотрите видео НАБУ, на котором основано обвинение во взяточничестве:

Видео: НАБУ

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