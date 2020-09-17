Юрченко утратил этические основания быть депутатом – Офис президента

Народный депутат Александр Юрченко, который оказался в эпицентре коррупционного скандала, недостоин занимать место в парламенте.
Об этом 17 сентября заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.
В ОПУ отметили, что нардеп ведет себя настолько дерзко, "будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года", а также "не увидел, не понял, не научился".
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"С политической и моральной точки зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть – не место для "плюшек", – заявили в пресс-службе.
В Офисе президента также выразили надежду на то, что доказательств, которые были собраны детективами НАБУ и САП, окажется достаточно для обоснования в суде обвинений, предъявленных Юрченко. Также на Банковой рассчитывают, что нардеп будет сотрудничать со следствием.
"Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", – добавили в ОПУ.
Напомним, что 14 сентября на согласительном совете лидеров фракций ВР прозвучало заявление, что якобы один из депутатов хотел получить за свой закон взятку в 200 тысяч долларов.
Позже в Раде сообщили, что якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко, а генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет именно об этом нардепе.
15 сентября его помощник, подозреваемый в пособничестве получению взятки, был арестован с правом выхода на свободу под залог в размере больше миллиона гривен.
Видео НАБУ, на котором основано обвинение во взяточничестве:
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