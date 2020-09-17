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Юрченко утратил этические основания быть депутатом – Офис президента

17 сентября, 12:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Зеленского надеются, что собранных доказательств хватит для обоснования виновности нардепа

Народный депутат Александр Юрченко, который оказался в эпицентре коррупционного скандала, недостоин занимать место в парламенте.

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Об этом 17 сентября заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В ОПУ отметили, что нардеп ведет себя настолько дерзко, "будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года", а также "не увидел, не понял, не научился".

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"С политической и моральной точки зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть – не место для "плюшек", – заявили в пресс-службе.

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В Офисе президента также выразили надежду на то, что доказательств, которые были собраны детективами НАБУ и САП, окажется достаточно для обоснования в суде обвинений, предъявленных Юрченко. Также на Банковой рассчитывают, что нардеп будет сотрудничать со следствием.

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"Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", – добавили в ОПУ.

Напомним, что 14 сентября на согласительном совете лидеров фракций ВР прозвучало заявление, что якобы один из депутатов хотел получить за свой закон взятку в 200 тысяч долларов.

Позже в Раде сообщили, что якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко, а генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет именно об этом нардепе.

15 сентября его помощник, подозреваемый в пособничестве получению взятки, был арестован с правом выхода на свободу под залог в размере больше миллиона гривен.

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Видео НАБУ, на котором основано обвинение во взяточничестве:

Видео: НАБУ

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коррупция нардеп Владимир Зеленский Офис президента Александр Юрченко

Источник: Сегодня

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