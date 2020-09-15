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Операция с тайным агентом: в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко

15 сентября, 14:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры никак не могут добиться от генпрокурора подозрения нардепу

Национальное бюро расследования сообщило подробности расследования дела о вымогательстве народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко взятки за принятие закона.

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Детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему и преступную группировку с помощью тайного агента, сообщили в НАБУ.

Так, еще летом НАБУ стало известно о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки НАБУ разработало специальную операцию с детективом "под прикрытием".

"В рамках операции детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", – рассказали в НАБУ.

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Детективы передали в Офис генпрокурора материалы следствия для составления уведомления о подозрении нардепу, однако после совещания генерального прокурора с представителем НАБУ так и не было принято решение об открытии уголовного производства.

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В то же время 10 сентября было сообщено о подозрении помощнику нардепа (который передавал взятку), а также направлен генеральному прокурору проект подозрения в отношении народного депутата.

Видео: НАБУ

Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября на Согласительном совете лидеров фракций ВР прозвучало заявление, что якобы один из депутатов хотел получить взятку за свой закон в 200 тысяч долларов. Позже в Раде сообщили, что якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. Сегодня во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет об Александре Юрченко, но отметила, что на данный момент нет достаточных оснований для сообщения о подозрении нардепу.

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взятка нардеп НАБУ Александр Юрченко

Источник: Сегодня

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