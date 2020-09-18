Подозреваемый во взятке депутат Юрченко не явился в суд

Нардеп утверждает, что у него может быть коронавирус

Народный депутат Александр Юрченко, которого обвиняют в вымогательстве взятки за правки к собственному законопроекту, не явился на заседание суда 18 сентября, где ему должны были избирать меру пресечения.

Реклама

Ссылаясь на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, "Интерфакс" пишет, что адвокат нардепа объяснил это контактом с человеком с подтвержденным COVID-19, с которым якобы вступал его подзащитный.

Читайте также: Зеленский прокомментировал скандал с Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

"Заседание перенесено на 15.00 21 сентября в связи с неявкой подозреваемого. Его защита заявила ходатайство о переносе в связи с тем, что Юрченко якобы контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 и должен сдать анализы", – заявили в ВАКС.

Прокурор, в свою очередь, ходатайствовал о приобщении к делу ряда новых материалов.

Реклама

Напомним, что, по данным следствия, нардеп требовал у детектива НАБУ под прикрытием 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, а также 200 тыс. долларов – для подкупа членов профильного комитета Рады. Помощник Юрченко выступал в качестве посредника и позже был арестован с правом внесения залога.

17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу, и в тот же день ему удалось вручить документ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама