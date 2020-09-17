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Он не был первым лицом: родители нардепа Юрченко о расследовании НАБУ

17 сентября, 15:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мать уверяет, что Юрченко хотел сделать хорошее дело

Информация о том, что нардеп-мажоритарщик Александр Юрченко, который попал в центр коррупционного скандала, скрывается в доме родителей, не подтвердилась. Хотя изначально детективы НАБУ и САП были уверены, что он внутри, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

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По словам родителей, прокуроры приехали в 12 ночи и потребовали, чтоб к ним вышел Александр Юрченко. Но его отец сказал, что сына нет и предложил пообщаться утром. В итоге родители отказались получать подозрение.

После этого с прокурорами связался адвокат нардепа и они покинули дом родителей.

Мама Юрченко уточнила, что ее сын скрывался до момента оглашения о подозрении.

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"Он хотел сделать хорошее дело. Но опыта у него нет, а вокруг него были дельцы. Никаких денег у него нет. Кто-то его подставил. В чем-то наверное замешан, но не первым лицом", – заявил отец Юрченко.

Видео: PavlovskyNews
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Напомним, в Офисе президента заявили, что Юрченко утратил этические основания быть депутатом.

Также сообщалось, что нардеп Юрченко, которому сегодня генпрокурор Ирина Венедиктора подписала подозрение во взяточничестве, покинул фракцию "Слуга народа".

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взятка расследование НАБУ подозрение слуга народа Александр Юрченко

Источник: Сегодня

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