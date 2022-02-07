Лукашенко назвал Бога белорусом — даже Соловьев над ним смеется (видео)

Белорусский диктатор заявил о том, что Бог ему помогает с 90-х

Лукашенко рассмешил Соловьева заявлением о Боге / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, в котором удивил рядом заявлений. В одном из них Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом.

На вопрос Соловьева "Бог сегодня белорус?" Лукашенко ответил:

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"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку. Ну вот ещё кое-когда помогает".

Эта реплика рассмешила Соловьева.

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Как Лукашенко выпрашивал полковника у Путина

В этом же интервью белорусский диктатор пожаловался, что президент РФ Владимир Путин вопреки обещанию так и не дал ему воинского звания полковника.

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", – сказал он.

В Кремле уже отреагировали на это заявление. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ не может дать звания Лукашенко.

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Путин – президент России, а Лукашенко – президент и гражданин Беларуси. Это две разные страны, и президент России не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах других государств", – сказал он.

Что еще наговорил в последнее время Лукашенко

В интервью Соловьеву самопровозглашенный президент сделал ряд высказываний в адрес Украины. В частности, он обещал, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе. По его словам, возможен ответ в виде ракетного удара "и не только".

Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" – получай! Не только (ракетный удар. — Ред.), а все, что только есть", — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что у Украины нет шансов в войне с Россией и ее союзниками. По его словам, если Украина решится на военные действия, они продлятся максимум 3-4 дня.

"Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку. И как чуть-чуть запахло, Володя Зеленский трухнул: "Ребята, ребята…" – сказал Лукашенко.

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