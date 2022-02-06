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СЕГОДНЯ Новости политики

Обещал – делай! Лукашенко пожаловался Соловьеву на "забывчивого" Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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6 февраля, 21:07
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Белорусский диктатор пожаловался на низкий военный ранг
Лукашенко рассказал пропагандисту Соловьеву, чего ждет от Путина
Лукашенко рассказал пропагандисту Соловьеву, чего ждет от Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не дал ему воинского звания полковника.

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", — сказал Лукашенко в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Тот задался вопросом, как президент другого государства может быть полковником российской армии.

"Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал — делай!" — заявил Лукашенко.

На реплику Соловьева, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, тот ответил:

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"Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии. Мы ему (Путину — Ред.) потом присвоим звание генерала".

Что еще говорил Лукашенко

Самопровозглашенный глава Беларуси в том же интервью обещал, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе. По его словам, возможен ответ в виде ракетного удара "и не только".

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"Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" – получай!" — заявил он.

Также он заявил, что у Украины нет шансов в войне с Россией и ее союзниками.

"Это война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку. И как чуть-чуть запахло, Володя Зеленский трухнул: "Ребята, ребята…" – сказал белорусский диктатор.

Военные учения в Беларуси

  • В феврале Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.
  • В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам, названным Нярис, Помория и Клопия.
  • В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины. Лукашенко же заявляет, что учения носят оборонительный характер.

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