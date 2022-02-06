Совсем крыша поехала! Лукашенко собрался воевать в Украине

Белорусский диктатор заявил о "красных линиях" для Киева

Александр Лукашенко высказался о войне в Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США толкают Украину к войне с Россией. Об этом он сказал в программе известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

"В этом суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас и у нас: "Ах, Украина будет воевать". Да не Украина, американцы их толкают на войну", — сказал Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Минск и Москва провели для Украины "красные линии". По его словам, в случае их пересечения Украина может получить отпор, причем Лукашенко согласился с Соловьевым, что это может быть ракетный удар и не только.

"Очень правильно все сделано президентом России. Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" – получай! Не только (ракетный удар. — Ред.), а все, что только есть. Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил", — подчеркнул он.

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Лукашенко пригрозил, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

"Опасность одна: что они (Украина. — Ред.) осуществят очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", — сказал он.

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Лукашенко отметил, что белорусская армия в случае наступления ВСУ на Донбассе будет действовать "точно так же, как российская".

"Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", — сказал он.

Лукашенко и Украина

Александр Лукашенко поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. Ранее у того же Соловьева он заявил, что у Украины нет шансов в войне с Россией и ее союзниками.

"Это война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку. И как чуть-чуть запахло, Володя Зеленский трухнул: "Ребята, ребята…" – сказал белорусский диктатор.

Также Лукашенко заявлял, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии – "для защиты", поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе Беларуси свои войска.

Учения в Беларуси

В феврале Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.

В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам, названным Нярис, Помория и Клопия.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины. Лукашенко же заявляет, что учения носят оборонительный характер.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Угроза нападения России