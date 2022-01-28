Фантазеры похлеще Толкиена: на военных учениях Беларуси придумали параллельную Вселенную

В министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях "Северная Федерация" и "Республика Полесье" будут противостоять агрессивным западным странам. Подробности сообщает издание Sputnik.
Как рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, учения "Союзная решимость – 2022" проводятся в плановом режиме, а их замысел утвержден главой государства. Сами маневры пройдут в два этапа. В том числе, будет отыгран сценарий возможной агрессии против Союзного государства.
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На первом этапе до 10 февраля военные подразделения перегруппируются и прибудут к местам проведения учений. Главная задача – в короткие сроки создать группировку войск.
Активная фаза учений начнется 10 февраля. В основу сценария положена "активность террористических формирований и сепаратистов, желание отдельных государств доминировать в регионе", — рассказал Гулевич.
Границы государств будут определены условно. На маневрах западной коалиции, в которую вошли условные государства Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации, будут противостоять "Республика Полесье" и "Северная Федерация".
По легенде, причиной обострения обстановки является стремление "Западных" дестабилизировать ситуацию на территории Республики Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Северной Федерации.
После того как "Западным" не удалось инициировать внутренний конфликт, они спровоцировали вооруженных конфликт с соседней Республикой Днепровия, "используя подконтрольные террористические организации и оппозицию".
В генштабе ВС Беларуси заверили, что после завершения учений воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.
Что еще известно об учениях в Беларуси
- Планируется, что совместные военные учения РФ и РБ пройдут на территории Беларуси 10 – 20 февраля 2022.
- В Беларусь уже прибывает личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной технике были зафиксировано в районе Минска, Слуцке и Гомеле. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.
- 27 января на железнодорожном вокзале в Гомеле замечено много военной техники без опознавательных знаков. Также Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С.
- Кроме того, 24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что нужно защитить южную границу из-за того, что Украина якобы начала перебрасывать войска.
- В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.
- Лукашенко заявляет, что учения носят оборонительный характер.