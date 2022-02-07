Лукашенко назвав Бога білорусом – навіть Соловйов над ним сміється (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову, в якому здивував низкою заяв. В одному з них Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом.
На запитання Соловйова "Бог сьогодні білорус?" Лукашенко відповів:
"Так, не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку. Ну ось ще іноді допомагає".
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Ця репліка розсмішила Соловйова.
Як Лукашенко просив полковника у Путіна
У цьому ж інтерв'ю білоруський диктатор поскаржився, що президент РФ Володимир Путін попри обіцянку так і не дав йому військового звання полковника.
"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити або генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв", – сказав він.
У Кремлі вже відреагували на цю заяву. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому президент РФ не може дати звання Лукашенку.
Путін – президент Росії, а Лукашенко – президент та громадянин Білорусі. Це дві різні країни, і президент Росії не має права надавати військові звання у збройних силах інших держав", – сказав він.
Що ще наговорив останнім часом Лукашенко
В інтерв'ю Соловйову самопроголошений президент зробив низку висловлювань на адресу України. Зокрема він обіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ наважиться на наступ на Донбасі. За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не лише".
Ми намалювали "червоні лінії". Наступив на "червону лінію" – отримуй! Не тільки (ракетний удар. Ред.), а все, що тільки є", – заявив він.
Також Лукашенко заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками. За його словами, якщо Україна наважиться на військові дії, вони триватимуть максимум 3-4 дні.
"Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо в сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський труснув: "Хлопці, хлопці…" – сказав Лукашенко.
Загроза нападу з Білорусі
- У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.
- У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Няріс, Поморія та Клопія.
- У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко заявляє, що навчання мають оборонний характер.
- НАТО назвало російсько-білоруські навчання найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.
- Також опубліковано нові супутникові знімки, згідно з якими військова техніка на території Білорусі розташовується у 50-кілометровій зоні від кордону з Україною.