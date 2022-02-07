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СЕГОДНЯ Новости политики

Путин "кинул" Лукашенко – в Кремле оправдались за невыполненное обещание

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 февраля, 13:40
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Лукашенко утверждает, что Путин обещал предоставить ему звание полковника
Александр Лукашенко надеялся получить высокое звание от Путина
Александр Лукашенко надеялся получить высокое звание от Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер не наградил белорусского диктатора Александра Лукашенко военным званием.

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"Звание не присвоил потому, что Путин – президент России, а Лукашенко – президент и гражданин Беларуси. Это две разные страны, и президент России не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах других государств", – сказал он.

Он также добавил, что ему ничего не известно о "совместном командовании" или объединении войск, в рамках которого президенты России и Беларуси могли бы присваивать друг другу воинские звания.

Лукашенко нажаловался Соловьеву

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Во время интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин обещал ему воинское звание полковника.

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", – сказал он.

В этом же интервью Лукашенко обещал, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе. По его словам, возможен ответ в виде ракетного удара "и не только".

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Лукашенко в последнее время разговорился

Лукашенко заявлял, что Минск и Москва провели для Украины "красные линии". По его словам, в случае их пересечения Украина может получить отпор, причем Лукашенко согласился с Соловьевым, что это может быть ракетный удар и не только.

Накануне белорусский диктатор снова не обошел вниманием Украину и заявил, что у нашей страны нет шансов в войне с Россией и ее союзниками. По его словам, Украина никогда не будет воевать с Беларусью, так как эта война продлится ну максимум 3-4 дня. Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в ответ на это отметил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.

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