Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина

Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться – "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". "Сегодня" рассказывают, что произошло и насколько вероятна встреча президентов.
Что произошло?
20 апреля президент Зеленский обратился к украинцам из-за стягивания российских войск к границам Украины, заявив о сильной украинской армии и поддержке Европы. Он также пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса.
"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – сказал политик.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что предложение встретиться на Донбассе было выдвинуто, потому что глава Кремля избегает переговоров в "нормандском формате" и тормозит этим мирный процесс.
Что ответил Путин?
Спустя двое суток Владимир Путин все-таки прокомментировал инициативу президента Украины. По словам президента РФ, сначала Зеленскому нужно встретиться с главами так называемых "ЛДНР" и только потом с российским руководством.
"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — сказал Путин.
Что думают эксперты?
Политолог Владимир Фесенко:
- Зеленский выбрал очень правильное время для своего видеообращения – он предупредил Россию, что Украина готова к войне, но стремится к миру через переговоры.
- Предложить переговоры в зоне конфликта – сильный ход.
- Даже если Путин и согласится на встречу, то только на оккупированной территории Донбасса.
Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань:
- Сейчас шансы на встречу двух президентов малы. Для того, чтобы это произошло, необходима деэскалация конфликта, который Россия по-прежнему нагнетает.
- Заявление Владимира Зеленского прозвучало вовремя – накануне послания Путина к Федеральному собранию.
- Российская дипломатия может предложить Зеленскому приехать в Луганск или Донецк. Для Украины это опасный вариант.
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