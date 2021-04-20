Зеленский предложил Путину встретиться на оккупированном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу эскалации ситуации на востоке страны Россией, заявив о сильной украинской армии и подержке Европы. Он также пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса.

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Об этом говорится в видеообращении президента.

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – заявил он, обращаясь к главе Кремля.

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