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Путин уходит от встречи с Зеленским: что не устраивает Кремль

27 апреля, 13:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Москве приветствовали желание Зеленского провести переговоры, но снова открещиваются от прямых переговоров по Донбассу

В Кремле дали понять, что президент России Владимир Путин не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но Донбасс обсуждать не хочет.

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Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Москве приветствовали желание Зеленского провести переговоры, но снова открещиваются от прямых переговоров по Донбассу.

"Абсолютно четко было изложено президентом (России Владимиром Путиным. – Ред.) его отношение к инициативе (Зеленского о встрече. – Ред.). Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи. Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей", – сказал Песков.

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На вопрос журналистов, возможно ли проведение встречи на какой-либо другой площадке, кроме Москвы, спикер Кремля ответил: "Мне неизвестно о том, чтобы конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву".

Читайте также подробнее, что накануне сам Зеленский говорил о встрече с Путиным, новом "Минске" и переговорах с "Л/ДНР".

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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Донбасс встреча кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
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