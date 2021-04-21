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Это публичный вызов Путину: Фесенко объяснил важность предложения Зеленского

21 апреля, 12:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эксперт считает очень сильным ходом предложение переговоров в зоне конфликта, и для этого даже есть одно хорошее нейтральное место

Президент Владимир Зеленский своим видеообращением и предложением российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на Донбассе выбрал очень правильное время – он предупредил Россию, что Украина готова к войне, но стремится к миру через переговоры.

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Он считает это послание – как к украинцам, так и к России – очень своевременным накануне обращения Путина к Федеральному собранию.

"Здесь момент был выбран очень точно. Сегодня российский президент выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В России, у нас, да и во всем мире обсуждается сценарий обращения российского президента к Совету Федерации РФ за согласием на использование российских войск на зарубежной территории. Похожая ситуация уже была в марте 2014 года. Поэтому российское руководство надо было предупредить: мы готовы к бою, повторения событий февраля-марта 2014 года не будет", – пишет Фесенко.

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При этом эксперт считает очень сильным ходом предложение переговоров в зоне конфликта, но может возникнуть проблема с местом встречи – Москва явно захочет только на оккупированной территории.

"Это публичный вызов Путину. На него придется отвечать. Посмотрим, как это сделает Путин. Но если вдруг российская сторона согласится именно на встречу в зоне конфликта (в чем я очень сильно сомневаюсь), надо быть готовыми и к провокациям с их стороны. Самая очевидная провокация, которая возможна, – это предложение встретиться в ОРДЛО. Для нас это неприемлемо по самым разным причинам. Самое оптимальное место для такой встречи – нейтральная полоса, например мост в Станице Луганской", – подчеркнул политолог.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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Донбасс Владимир Зеленский Владимир Фесенко Владимир Путин

Источник: Сегодня

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