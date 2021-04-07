Витренко подал в отставку – СМИ

Глава Минэнерго вывез личные вещи из министерства якобы еще две недели назад

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Экономическая правда.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще две недели назад.

Как уверяют сведущие лица из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление, пишет издание.

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23 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4531 о государственной службе и учла предложения президента, которыми расширялись полномочия исполняющих обязанности министра. Этот закон касался в первую очередь Витренко.

Напомним, 12 февраля в Офисе президента заявляли, что считают Витренко лучшим кандидатом на пост министра энергетики.

28 января Верховная Рада со второй попытки не смогла назначить Витренко вице-премьером – министром энергетики Украины.

А 17 декабря 2020 года Рада отказалась назначить Витренко вице-премьером, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра энергетики.

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