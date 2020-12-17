Рада отказалась назначить Витренко министром энергетики

Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Соответствующий проект постановления поддержали лишь 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Отметим, что накануне комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ отказался поддержать кандидатуру Витренко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата и вспомнил важную победу над россиянами.

"Кандидат имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики. С 2016 года работал на руководящих должностях в НАК "Нафтогаз", где отвечал за успешный судебный процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Глубокое понимание энергетического сектора Украины необходимо для завершения его успешной трансформации и для этого, в том числе, нужен мандат первого вице-премьера", – сказал он.

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Сам Витренко напомнил, что в Министерстве энергетики давно нет постоянного министра, от чего страдает одна из ключевых сфер украинской экономики, и сфера, которая обеспечивает жизнедеятельность Украины.

"В такой ситуации я не мог отказать … Украине и украинцам нужен не только кратковременный и позитивный эффект, а и долгосрочное и нормальное развитие экономики и энергетики … Если говорить про стратегические вопросы, то мое понимание эффективного подхода в том, что вместо того, чтобы правительство само решало, как продвигать стратегические вопросы, оно должно работать с Радой и вместе находить решение, которое будет работать", – сказал он.

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Напомним, ранее он уже работал в правительстве. В течение 1991-2010 гг. был на различных должностях в Министерстве экономики Украины, последняя из которых – заместитель министра в правительстве Николая Азарова. До этого руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко.

Отметим, что нынешняя планерная неделя последняя в текущем году. За сегодня-завтра депутаты еще планируют успеть рассмотреть кадровые назначения в Кабмин. Накануне Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а заменить его в этом министерстве может генерал-майор Юлия Лапутина. Всего есть пять кандидатов в Кабмин.

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