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Так и не стал вице-премьером: Витренко прокомментировал решение Рады

28 января, 17:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник признался, что у него были другие планы, прежде чем идти в правительство

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал решение Верховной Рады, которая отказалась назначить его вице-премьер-министром.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у него "были совсем другие личные планы", но пошел в правительство, потому что его пригласили помочь стране.

"Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса – я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время", – написал Витренко.

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Чиновник отметил, что ему не стыдно за ту работу, которую успел проделать за месяц, и это при том, что он был сильно ограничен в полномочиях из-за приставки "и.о.".

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"Это была возможность получить очень ценный опыт чиновника. Я благодарен всем, кто меня поддержал. Спасибо за доверие, за совместную работу", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря 2020 года Рада отказалась назначить Витренко вице-премьером, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра энергетики.

Видео: Сегодня

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Верховная Рада Юрий Витренко

Источник: Сегодня

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