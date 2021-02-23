Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости политики

Полномочия для и.о. министра: Рада одобрила предложения Зеленского

23 февраля, 13:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент недавно ветировал закон и попросил его изменить, чтобы ведомства без министра могли нормально работать

Верховная Рада на внеочередном заседании повторно приняла во втором чтении законопроект №4531 о государственной службе и учла предложения президента. Теперь исполняющим обязанности министра расширили полномочия. Соответствующий документ поддержали 267 народных депутатов.

Полномочий у и.о. министра стало больше

Реклама

Из закона исключили норму, которая запрещала выполнять временным руководителем ведомства ряд обязанностей министра. Что ранее запрещалось, но теперь разрешено и.о. министра, пока вакантна должность:

  • вносить предложение премьеру о назначении заместителей главы ведомства;
  • вносить Кабмину представления о финансовом содержании министерства;
  • ликвидировать или реорганизовывать территориальные органов ведомства;
  • утверждать структуру аппарата министерства;
  • образовывать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия, учреждения, организации, относящиеся к сфере управления этого министерства;
  • назначать на должность и увольнять руководителей предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере этого министерства.

Если должность министра вакантна более 60 дней, то исполняющему обязанности можно еще и такое:

В тренде
Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено
  • определять приоритетные направления развития;
  • отменять полностью или частично акты территориальных органов министерства;
  • поднимать вопрос о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей министра;
  • определять обязанности заместителей и разделять между ними полномочия;
  • принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;
  • подписывать приказы министерства.

Назначение и.о. министра

Также была изъята из закона норма, которая запрещала возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность главы ведомства была отклонена Верховной Радой.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января Верховная Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики и он продолжает временно исполнять обязанности главы Минэнерго. Сам Витренко заявлял, что сильно ограничен в полномочиях.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)
Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)Власть
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Дамбу на Северо-Крымском канале строить пока не будут – Зеленский
Дамбу на Северо-Крымском канале строить пока не будут – ЗеленскийВласть
В
В "Борисполе" посадили самолет: НАБУ проводит спецоперацию по делу ПриватБанкаЭкономика
Украина получит транш МВФ, но есть разногласия – Зеленский
Украина получит транш МВФ, но есть разногласия – ЗеленскийЭкономика
"Не собираюсь шарахаться": Уруский объяснил, как оказался рядом с КадыровымВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять