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Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко

28 января, 13:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

17 декабря в парламенте не хватило голосов для его назначения, и сегодня депутаты снова не справились

Верховная Рада со второй попытки снова не смогла назначить Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Сейчас он исполняющий обязанности главы этого ведомства. За соответствующий проект постановления проголосовали 204 народных депутата.

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Витренко проинформировал о главных своих шагах на должности и.о. министра энергетики, которые были сделаны с 21 декабря 2020 года:

  • погашена задолженность по зарплате перед шахтерами;
  • подписаны соглашения с иностранными инвесторами на собственную добычу газа в Украине;
  • было вынесено на Кабмин решение, которое позволило снизить цену на газ для населения с февраля на треть.

Напомним, ранее Витренко уже работал в правительстве. В течение 1991-2010 годов был на различных должностях в Министерстве экономики, последняя – заместитель министра в правительстве Николая Азарова. До этого руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко. После работы на государственных должностях был исполнительным директором в НАК "Нафтогаз Украины".

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17 декабря 2020 года Рада отказалась назначить Витренко вице-премьером, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра энергетики. Сам он жаловался, что приставка "и.о." сильно ограничивает его деятельность.

После этого в Раде прокомментировали назначение Витренко врио министра энергетики.

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Верховная Рада Юрий Витренко назначения вице-премьер министр энергетики

Источник: Сегодня

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