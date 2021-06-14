Украина в НАТО и кремлевский советник Байдена – 10 вопросов о переговорах США и РФ

Кто в администрации Байдена мешает защищать Украину и почему мы не сразу узнаем о настоящих результатах переговоров Байдена и Путина в Женеве

Подробно о результатах переговоров Байдена и Путина мы узнаем не скоро - коллаж "Сегодня"

Переговоры между Байденом и Путиным в Женеве 16 июня 2021 года будут иметь огромное значение для Украины. Можно сказать, решается наша судьба. Тут никакого преувеличения нет, и "Сегодня" докажет это вам, найдя ответ на 10 простых вопросах о закулисе намеченных переговоров.

1. Чем закончатся переговоры?

Все прогнозы экспертов – в Украине или за рубежом – о ходе и результатах переговоров, не имеют ценности. И вот почему: ни Байден, ни Путин еще не знают, чем эти переговоры закончатся. Тем более, этого не могут знать политики или политические эксперты. Но им надо что-то говорить, и они строят свои собственные теории. Возможно, очень далекие от реальности.

2. Стороны предварительно ни о чем не договорились – и это плохо. Но для кого плохо?

Всегда встрече на высшем уровне, тем более, между президентами сверхдержав, предшествуют многочисленные консультации по спорным вопросам. Судя по официальным данным, стороны ни о чем не договорились предварительно.

Ну, например. До сих пор точно неизвестен формат встречи. Известно, что будет коллективная часть, на которой кроме Байдена и Путина, окажутся американская и российская делегация. Затем предусмотрена встреча в узком кругу. Очевидно, кроме президентов, на ней будет присутствовать небольшой круг советников. Пока даже нет решения, будет ли встреча один на один.

А ведь встреча – просто протокольная часть. То есть, пустяк. Судя по всему, не договорились стороны и по более важным вопросам. Это следует из противоречивых заявлениях о вопросах, которые планируют обсудить.

Так, в Кремле заявляют вот какие цели встречи:

Восстановление личных контактов

Сотрудничество по представляющим взаимный интерес стратегическим направлениям

Координация действий в борьбе с пандемией коронавируса

Взаимодействие в урегулировании региональных конфликтов.

В Белом доме цели называют совершенно другие цели встречи двух президентов:

нарушения прав человека в России и Белоруссии;

атаки хакеров, в том числе с территории России, на промышленные кампании и объекты инфраструктуры США;

вероятная попытка вмешательства РФ в выборы президента США в ноябре 2020;

ситуация в Украине.

Получается, смысл переговоров обе стороны видят совершено по-разному. Но мы выделили жирным один пункт в заявлениях Кремля и Белого дома. Формулировки тут разные. Но касаются они одного и того же – Украины.

То, что нет общей повестки, это плохо. Ведь это означает, что самые важные решения лидерам двух стран придется принимать на ходу. Чья позиция будет сильнее, пока нельзя сказать. Непонятно также, куда заведут эти переговоры.

Но еще раз, Украина – единственный пункт, который согласны обсуждать обе стороны.

Вилла Ля Гранж в Женеве – одна из самых старых городских библиотек. Здесь состоятся переговоры Байдена и Путина

3. Что будут обсуждать по Украине

Будут обсуждать две вещи:

1) Получение Украиной ПДЧ и перспективу ее вступления в НАТО.

Позиция США тут неясна. Госсекретарь США Блинкен говорил, что ПДЧ для НАТО – будет. Но из сообщения о телефонном звонке Байдена Зеленскому, как известно, пункт о предоставлении ПДЧ Украине был изъят. Очевидно, по просьбе США.

Позиция РФ, наоборот, совершенно прозрачна. Путин категорически против Украины в НАТО, о чем недавно он сказал в интервью российским медиа. Ракеты НАТО из Харькова быстрее до него долетят.

2) Деэскалация конфликта на Донбассе.

Неясна позиция США и по этому вопросу. Украина настаивает на новом формате переговоров – с участием США. Это вместо нынешнего Нормандского формата. США вроде бы такой формат выгоден. Но пока что официальный Вашингтон никакой заинтересованности новым форматом не проявил.

Россия настаивает на том, чтобы Украина выполняла Минские соглашения. Желательно, в одностороннем порядке. Также Россия намекает на то, что если Минский процесс застопорится, может начаться новая война с Россией.

Весной Россия стягивала свои вооруженные силы на границы с Украиной. Это и послужило причиной приглашения к Путину о переговорах со стороны администрации президента США.

Весной 2021 года на границах с Украиной было замечено значительное количество военной техники, которую туда стягивала Россия



4. Позиция Путина кажется сильнее, но так только кажется

Кремль несколько раз заявил, что готовит резкий ответ Америке. Вообще, позиция Путина кажется более уверенной. Но это тактическое преимущество. Просто, встреча состоится по инициативе Байдена.

Это автоматически ставит стороны в неравные условия: тому, кто предлагает встречу, видимо что-то надо от другой стороны. То есть, США выступают в роли просящего.

"Кому эта встреча больше всего нужна была – Байдену, а не Путину. Поэтому Путин тут выступает с позиции силы, потому что на старте есть путинская фора", – говорит политолог и философ, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По мнению Карасева, существующая на данный момент в мире политическая конфигурация вполне Россию устраивает. А США хочет ее изменить. Намерение Америки в том, чтобы умиротворить Россию и начать борьбу со своим основным политическим противником – Китаем. Противостояние с Китаем обсуждалось и на саммите лидеров государств G7. Воевать на два фронта Америке будет трудно.

Впрочем, по этому поводу есть и другие точки зрения. В частности, о том, что Китай не станет объединяться с Россией.

Также Вадим Карасев отмечает, что фора Путина действует лишь до начала переговоров. На самих переговорах все будет зависеть от аргументов и подготовленности сторон.

Вадим Карасев считает, что США не хочет воевать на два фронта – с Россией и Китаем одновременно.

5. Кто готовит к переговорам президента США

Как сообщает авторитетный американский еженедельник Time, накануне переговоров с Путиным Байден ежедневно проводил брифинги с рядом своих советников. Ключевой персоной среди них Time называет не госсекретаря США Энтони Блинкена, а директора ЦРУ Уильяма Бернса, бывшего посла США в России (2005 – 2008).

Принцип, который, по мнению Time, продвигает Бернс – "везде, где Путин действует, он должен встречать сопротивление".

Но есть мнение, что Бернс – скорее плохой парень, по крайней мере, с точки зрения интересов Украины. Дело в том, что в 2019 году Бернс написал книгу "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия".

В этой книге он высказывает ряд собственных идей по поводу курса внешней политики США. Одна из них касается того, что нужно прекратить политику расширения НАТО, и Украине в членстве в НАТО надо отказать.

При этом неизвестно, насколько Байден разделяет мнение Бернса. Возможно, и не разделяет. Ведь Байден знает об историческом прецеденте: в 2008 году после выступления Путина на саммите НАТО в Бухаресте, Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ.

В своем выступлении на саммите Путин угрожал введением войск в Грузию. Несмотря на то, что НАТО не так и не предоставило Грузии ПДЧ, через 4 месяца Россия начала войну против Грузии, бомбила Тбилиси и другие города. Она также утопила грузинский военный флот в порту Поти.

Уильяма Бернса, нынешний директор ЦРУ и главный консультант Байдена по переговорам с Россией, в Америке иногда подозревают в излишних симпатиях к России. Фото: federalnewsnetwork.com

6. Кто готовит к переговорам Путина

Точного ответа нет. Судя по российским источникам, ключевая фигура в переговорах с российской стороны – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В 80-90-е гг. Патрушев работал на руководящих постах в КГБ СССР, затем – в ФСБ РФ. Работая при президенте РФ, Патрушев занимался вопросами борьбы с терроризмом, ВПК, армией.

В 2016 году Высокий суд Британии в деле об убийстве Александра Литвиненко вынес определение о том, что "убийство бывшего полковника ФСБ скорее всего одобрили лично глава ФСБ Николай Патрушев и российский президент Владимир Путин".

Более всего Патрушев известен военной доктриной, названой его же именем. Доктрина Патрушева – это право России первой применить ядерное оружие – "когда под угрозу поставлено само существование государства". Доктрина Патрушева была обнародована в 2015 году.

Хотя этот документ и не является официально военной доктриной России, тут и без экспертов ясно: Путин и Патрушев – не та команда, которая готова идти на уступки во время переговоров с Байденом. Поэтому переговоры однозначно окажутся жесткими.

Со стороны РФ организацией переговоров занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев – он считает, что Россия должна применить ядерное оружие первой. Фото: Gazeta.Ru

7. Выходит, подготовкой переговоров занимаются "ястребы". Как же тогда Байден и Путин договорятся?

Ответ есть у политолога Вадима Карасева:

"Они будут договариваться о правилах конфронтации. Речь не идет о сотрудничестве и правилах нового мирового порядка, как это было во время встречи Джорджа Буша-Старшего и Горбачева. США не могут позволить себе неуправляемую, непредсказуемую конфронтацию с Россией. Поэтому речь может идти о красных линиях, но не о каких-либо правилах нового мирового порядка."

8. Какие результаты эти переговоры принесут Украине – есть два крайних сценария.

До окончания переговоров никто не узнает об их результатах для Украины. Точно скорее всего это не будет известно и после их завершения. Последствия для Украины могут быть самыми разными.

Лучший вариант. Россия признает, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе Украина больше не в сфере ее влияния. Украина получает ПДЧ и в течение 2 – 5 лет становится полноправным членом НАТО. Также ускоряется ее вступление в Евросоюз.

Худший вариант. Америка заявляет, что вопрос членства Украины в НАТО – не актуальный и признает, что Украина остается в сфере влияния России. Это то решение, которое "продвигал" в своих книжках директор ЦРУ Уильям Бернс. Это может привести к военной агрессии России против Украины, как случилось в 2008 году, когда НАТО отказало Грузии в ПДЧ, и Россия немедленно начало вторжение в Грузию.

Такого мнения придерживается бывший советник Путина, политический эксперт из Вашингтона, президент Института экономического анализа Андрей Илларинов.

"Предоставление ПДЧ Украине – даст ли Байден однозначный ответ Путину на этот вопрос? Скажет ли он, что независимо от мнения Путина, Украина получит ПДЧ? Если Байден не даст решительно и определенно ответ Путину и всему миру, что Украина имеет право получить ПДЧ и получит ПДЧ. Об этом говорили Зеленский и Блинкен, и против этого выступают Путин, а также директор ЦРУ Бернс и Меркель. А позиция самого Байдена и Салливана неясна. Если он не решится этого сделать, будет увиливать, то будет военное вторжение России в Украину."

Упомянутый в цитате Джейк Салливан – советник президента США по нацбезопасности. Еще один активный участник подготовки переговоров в Женеве с американской стороны.

Проживающий в США российских политолог Андрей Илларионов считает, что если Украине не предоставят ПДЧ в НАТО, то в ближайшее время Россия нападет на нашу страну – фото: culture.ru

9. Пыталась ли Украина как-то предотвратить худший сценарий, по которому могут пойти переговоры?

Да, конечно. Интервью президента Зеленского американскому изданию "AXIOS" – это как раз попытка влиять на позицию США на предстоящих переговорах с Путиным. Журнал близок к секретарю Госдепа Энтони Блинкену, который вероятно сторонник предоставления ПДЧ Украине.

В интервью Зеленский очень резко высказался о том, что президент США начал подносить патроны государству-агрессору. Вероятно, критика была направлена против группы Уильяма Бернса в Белом доме. Итогом интервью Зеленского стало то, что Джо Байден позвонил президенту Украины.

Также Байден пригласил Зеленского на переговоры в Вашингтон в июле этого года.

Вероятно, Зеленский получил от Байдена гарантии того, что худшего сценария на переговорах с Путиным не будет. Даже если такие гарантии и не были получены, можно было убедиться, что Байден теперь в курсе позиции Украины.

В любом случае, интервью Зеленского журналу Axios – это его политический успех, смелый ход. А вовсе не поражение украинской дипломатии, как неоднократно говорили местные критики.

Видеоверсия интервью президента Украины Владимира Зеленского для Axios была показана на канале HBO – это был сильный политический ход главы государства

10. Как мы узнаем о том, прошли переговоры удачно

Никак. Ведь даже совместного заявления двух президентов по итогам саммита не будет. Все станет ясно только из анализа дальнейших событий.

Ну, например, если будет объявлено о подготовке следующей встречи Байдена и Путина – это хороший знак. А если информации насчет этого не поступит, значит, нынешняя встреча – последняя для двух президентов. И конфронтация лишь еще больше углубится.

То же самое касается заявлений по Украине. ПДЧ в НАТО – вот информация, которая покажет, что Запад остается нашим союзником. Все остальное – пустые слова. Кстати, именно так это оценивает и Зеленский.

Ранее "Сегодня" объяснил, почему накануне встречи Байден – Путин Америка отказалась от громких заявлений и действий в этом направлении, таких как получение нашей страной ПДЧ в НАТО, санкции против Северного потока-2 и военная помощь Киеву от Вашингтона.

"Сегодня" сообщал о том, в чем заключается тактика Зеленского, который раскритиковал позицию руководителей Франции и Германии в связи с переговорами на Донбассе. Зеленский также сказал, что Байден подносит Путину патроны, намекая на то, что США перестали противодействовать строительству Северного потока-2.

"Сегодня" также рассмотрел одну из точек зрения по поводу экономической экспансии Китая. Мы считаем, что Китай не станет помогать России в ее агрессивной внешней политике в Европе и приводим аргументы в пользу этой теории.