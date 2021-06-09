Мягкая сила – почему Китай не поможет России на Донбассе и вообще нигде

Прогноз об объединении России и Китая против американской экспансии не особо реалистичный. Пекин и Москва больше соперники, чем друзья

Войну на Донбассе может остановить Китай. Об этом написал немецкий публицист Винфрид Шнайдер-Детерс, автор вышедшей в ФРГ книги о новейшей истории Украины. "Сегодня" выяснил, насколько реально влияние КНР на разрешение украинского вопроса и объединится ли Пекин с Москвой для противостояния США.

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В последней главе своего двухтомника "Украинские судьбоносные годы 2013-2019" Шнайдер-Детерс отмечает, что ситуацию на Донбассе, в перспективе, может изменить китайский фактор. "Растущий интерес Китая к Украине очевиден. В какой-то момент китайцам надоест, что у них на задворках (а Евразия через 30 лет будет задворками Китая), идет какая-то локальная война. Поэтому мой тезис – конфликт России и Украины может быть умиротворен, отойти на второй план в новом мире, в котором будет доминировать Китай", – подчеркнул автор, рассказывая о своей книге в интервью изданию Deutsche Welle.

Книга Шнайдер-Детерса. Фото: DW

Из-за союза России и Китая Байден окажется в сложном положении

В то же время британская газета The Guardian пишет, что, в связи с обострением отношений между Украиной и Россией, а также поддержкой Украины Америкой, китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин могут объединить свои страны в тесный союз, в результате чего Джо Байден окажется в сложном положении.

"Россия и Китай вступают во все более тесные отношения. Несмотря на то, что пока нет никаких доказательств прямого сговора, но Путин и Цзиньпин, несомненно, следят за действиями друг друга. Эти действия имеют общую природу и бросают вызов для американского лидера Джо Байдена", – говорится в статье.

Джо Байден. Фото: Reuters

Нейтральная позиция и экономический расчет

Однако пойдет ли Китай на союз с Россией против США и тем более из-за Украины?

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Несмотря на то, что КНР является одним из мировых лидеров с мощной армией и самым большим в мире военным флотом, эта страна не ведет агрессивную внешнюю политику. Китай, как правило, дистанцируется от всех мировых противостояний.

Как отметил политолог, магистр государственного управления Владимир Воля, во всех международных конфликтах Китай всегда остается нейтральной страной. Он не вмешивался в вооруженные конфликты, а также не стремится к заключению военных союзов.

"Об этом, к слову, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что КНР категорически против создания военных и политических блоков", – говорит "Сегодня" Воля.

Соответственно и в конфликт на Донбассе, и в противостояние с США Китай вряд ли будет ввязываться. И дело тут не в миролюбивости страны, а в чисто экономическом расчете.

"Китай сильно связан с США экономически и никогда не пожертвует экономическими интересами в угоду внешней политики, тем более третьих стран", – говорит Воля.

Cи Цзиньпин. Фото: ЕРА

Отметим, что у Китая экспортно-ориентированная экономика. Страна живет в основном за счет продаж своих товаров во всем мире. Допустим, две страны вступили в конфликт. Например, Россия и Украина. Китай поддержал одну из сторон. Тогда вторая страна может ввести против Китая экономические санкции. Это приведет к убыткам для Китая. Именно поэтому он всегда соблюдает нейтралитет.

США и Евросоюз – важнейшие рынка для Китая. Поэтому вести внешнеполитические игры против США Китай не будет. Это будет означать потерю важнейшего рынка.

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У Китая и так натянутые отношения с США, и на протяжении трех последних лет между странами идет торговая война. Белый дом постоянно вводит все новые пошлины на товары с этикеткой Made in China и санкции против китайских компаний, в ответ КНР девальвирует свою валюту и увеличивает цены на товары для американцев.

Осложнять ситуацию какими-то политическими играми при таком раскладе Китаю не выгодно. Его нынешней политике нет альтернативы. Из-за той экономической модели, которую выбрал Китай, потеря внешних рынков грозит этой стране большими проблемами. Экономический кризис – не наибольшее из зол. Куда сильнее в Китае боятся социальных взрывов, гражданского противостояния.

Причина такого противостояния кроется в дисбаланс развития приморских регионов Китая и континентальной части этой страны. Тут дело вот в чем.

Низкая цена – решающее преимущество китайских товаров. Перевозка грузов морем была и остается самым дешевым видом транспортировки. Поскольку экспорт из Китая по большей части осуществляется морем, то логично строить большие промышленные предприятия в приморских городах. Так в Китае и делает. Как следствие, приморские провинции Китая – богаче и благополучнее континентальных.

Пока экономика растет, и средств в бюджете все больше, дисбаланс между положением дел в приморских и континентальных областях перекрывается за счет дотаций. Но в случае экономического кризиса, континентальные регионы страны могут оказаться в сложном положении. Жители начнут массово мигрировать в более благополучные приморские регионы, те начнут активно этому противодействовать. Может начаться гражданское противостояние.

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Проблема неравномерного развития регионов и ранее в истории приводило к проблемам у Китая, расколам этой страны и становился причиной упадка государства в целом. Именно поэтому Китай будет прикладывать максимум усилий, чтобы сохранить существующую ситуацию на мировых рынках. Его политика невмешательства помогает в этом уже более тридцати лет.

Зачем военный союз России – понятно. Но зачем он Китаю?

В отличии от Китая, Россия проводит чрезвычайно активную внешнюю политику. Она вмешивалась в конфликт в Сирии, развязала войну против Украины. Российские истребители постоянно нарушают воздушное пространство Евросоюза. Иногда это делается просто, чтобы напомнить о себе. Например, чтобы информация о полетах российской военной авиации оказалась в европейских медиа.

Причина заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от российских углеводородов – нефти и газа. А объем экспорта из России в ЕС других товаров несоизмерим с этой, основной статьей. Поэтому Россия готова заключать военные союзы, обострять градус противостояния в Европе.

В российских экспертных и политических кругах обсуждают перспективу военного союза с Китаем, оценивают вероятность военного союза с ним. Вот что, например, говорит член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам Александр Дынкин в интервью ТАСС:

"В январе, министр иностранных дел Китая Ван И заявил: "У наших отношений нет конца, нет запретных тем для стратегического партнерства, нет высшей ограничительной планки". Очень похоже на открытое предложение военно-стратегического союза, что может быть сюрпризом для Запада".

Украинские эксперты также обсуждают возможность военного союза России и Китая. Даже в Европе этого не исключают. При этом есть понимание, что это выгодно России. Но вот вопрос, Китаю это зачем?

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Reuters

Выдают желаемое за действительное

По мнению политолога Воли, мнение Дынкина более напоминает попытку выдать желаемое за действительное.

"Это фантастический и нереализуемый сценарий. Объединение с Россией сейчас грозит Китаю еще большими проблемами для своей экономики", – говорит нам Воля.

В то же время директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что, несмотря на то, что Китаю экономически не выгодно противостояние с США, Америка все же опасается создание военного союза КНР и РФ.

"Штаты сейчас пытаются сделать все, чтобы предотвратить создание такого союза и для этого даже готовы пойти на некоторые уступки для РФ", – говорит Карасев.

По мнению политолога, одной из уступок может оказаться вопрос Донбасса. Вероятнее всего, США склоняется к тому, чтобы заморозить этот конфликт. То есть, оставить ситуацию с непризнанными республиками в том состоянии, в котором она находится в данный момент.

Владимир Зеленский

В чем тут подвох?

Китай ведет грамотную внешнюю политику, которая позволяет ему избегать кризисов в стране на протяжении продолжительного времени. Это политика невмешательства и мягкой, чисто экономической экспансии. Другое дело, как поведет себя Китай перед лицом системных экономических санкций. Если в Китае начнется кризис, он может перейти к более агрессивной внешней политике. Китай уже построил самый большой в мире военно-морской флот. Он всячески наращивает свой военный потенциал. Очевидно, перспективу такого развития событий не только в Европе и США, но и в самом Китае оценивают, как реальную.

Дело тут в том, что многие производители в ЕС и США вздохнули бы с большим облегчением, если бы против Китая были введены системные экономические санкции. Ограничения для китайских товаров открыли бы отличные перспективы для более дорогих товаров из стран "золотого миллиарда".

Получается, Россия, со своими военными идеями, все-таки ограничивает маневр Америки, которой видит в растущем экономическом влиянии КНР угрозу для своего положения мирового политического лидера. Ведь более всего США противится перспективе создания антиамериканских союзов между странами.

Для США логично было бы решить проблемы по очереди. Поскольку пока что никакой экономической войны против Китая нет, то логично было бы "успокоить" Россию, предложив ей создать новую систему коллективной безопасности в Европе. В этой новой системе Украина может получить быструю перспективу вступления в НАТО и ЕС, но без аннексированной части Донбасса и Крыма.

Уже когда Россия будет связана новыми договорами, можно будет заняться решением вопроса с Китаем. Видимо так и действует Байден. Он неожиданно для всех позвонил Путину, пригласил на переговоры. Подготовка к переговорам идет очень быстро. Теперь вопрос, как именно сработает в данном случае американская дипломатия. Это станет известно уже скоро – после встречи Байдена и Путина в Женеве.

Напомним, первая встреча президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Среди главных вопросов, которые обсудят главы государств будет также вопрос отношений с Китаем.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией