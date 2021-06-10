Подмена понятий и предсказуемые тезисы – что сказал Путин в интервью об Украине и в чем слукавил

Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором сравнил Украину с нацистской Германией, возмутился ее сближением с НАТО и обвинил в затягивании вопроса о разрешении конфликта на Донбассе. "Сегодня" проанализировал выступление главы РФ и выяснил, прав ли он в своих суждениях и кому были направлены его посылы.

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Так, комментируя внесенный президентом Зеленским в Верховную Раду законопроект "О коренных народах Украины", Путин отметил, что документ напоминает ему практику нацистской Германии. По его словам, страна берется гарантировать права коренного народа, при этом русских таковыми не считают.

Украинцев будут определять как "настоящих арийцев"

"Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский – еврей по национальности. Что делать с этими людьми? Им что, как в нацистской Германии, будут мерить черепа, а другие части тела циркулем? И определять, как там определяли "настоящего арийца" и ненастоящего, так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего?" – удивился президент РФ.

Путин отметил, что в законопроекте также говорится о том, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации. "Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации. А некоренные, значит, могут?! И в том числе и русские!" – возмутился он.

Такое поведение, как отметил глава государства, не просто смешно и глупо, оно неприемлемо с точки зрения гуманитарного права. "Если взять перепись населения страны советского периода, это же миллионы людей, которые проживают на этой территории. Они писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Это приведет к тому, что сотни тысяч, а, может, миллионы будут вынуждены либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Это мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом", – добавил Путин.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Подмена понятий

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В Верховной Раде отреагировали на обвинения, подчеркнув, что в России путают понятия "коренные народы" и "национальные сообщества". В частности, об этом заявил нардеп от фракции "Голос", член делегации Украины в ПАСЕ Рустем Умеров.

"Коренные народы Украины – это те, которые сформировались на территории Украины. Они имеют свои отдельные язык и культуру, но не имеют другой исторической страны происхождения. Представители нацменьшинств имеют историческую родину за пределами Украины. А права национальных сообществ в Украине прописаны и защищаются отдельным законом", – написал Умеров на своей странице в Facebook.

Рустем Уваров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Ракеты на Москву

Прокомментировал российский президент и телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, одной из главных тем которого, была перспективы вступления Украины в НАТО. Путин подчеркнул, что для России это будет "красной линией".

"Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. 15 минут – подлетное время до Москвы. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут! Это для нас красная линия или нет?" – сказал Путин.

Такое заявление президента РФ удивило украинских политиков. Так, нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко отметил, что из Латвии, которая уже входит в состав НАТО, ракеты могут прилететь в Россию еще быстрее.

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"Гугл показывает расстояние от Днепра до Москвы – 830 км. От латвийского города Резекне в Москву – 640 км. Путин знает какой-то закон физики, который объясняет, почему ракеты НАТО из Днепра преодолевают расстояние 830 км быстрее, чем те же ракеты преодолевают 640 км из Латвии", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Богдан Яременко. Фото: "Главком"

Вступление в НАТО или болтовня

"Все немного подсмеиваются над Зеленским, говорят, что все это болтовня, ничего здесь не будет. У меня другое мнение. Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали Зеленскому. Откуда мы это знаем? А, может, они ему просто сказали: знаешь, что, ты рановато вылез и не к месту вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом", – сказал Путин, добавив, что никаких гарантий по поводу того, что Украина в НАТО не вступит, у него нет.

В то же время украинские политологи объясняют, что до встречи Байдена и Путина в Женеве президенты США и России договорились не обострять отношения. Россия снизила напряженность на границе с Украиной. США не поднимают вопрос о "Северном потоке". Они также не хотят касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос, который Россия воспринимает чрезвычайно болезненно, поставлен сейчас на паузу. Именно в этом ключе следует рассматривать измененную фразу в пресс-релизе Белого дома. Американцы не захотели обострять отношения. Возможно, они и попросили исправить текст.

"Перед встречей президентов США и РФ никто не хочет накалять ситуацию. Обе стороны максимально осторожны", – говорит "Сегодня" глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Вадим Карасев. Фото: "Интерфакс"

Кто тормозит Минские соглашения

Путин также подчеркнул, что в отношениях Москвы и Киева накопилось много проблем. И Россия готова их обсуждать.

"Нам всегда есть о чем говорить, потому что мы соседи. Но когда мы спросили, о чем предполагается поговорить, мы получили ответ: о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность важна и для России, и для Украины, но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом", – сказал он.

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Отметим, что в данном случае Путин слукавил, так как Владимир Зеленский многократно и публично говорил о том, что хочет обсудить с президентом РФ не глобальные международные проблемы, а конкретно решить вопрос Донбасса и Крыма, именно для этого он и хочет с ним встретиться.

Однако Путин пытается всячески отстраниться от переговоров по Донбассу, заявляя, что киевские власти должны разговаривать не с ним, а с представителями самопровозглашенных республик. "Так прописано в Минских соглашениях. И под ними стоят подписи непризнанных республик – "ЛНР" и "ДНР". И более того, тогдашний президент Украины, господин Порошенко, настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик", – объяснил Путин.

В то же время украинская сторона категорически отказывается вовлекать в переговорный процесс представителей "ЛНР" и "ДНР", так как они полностью подконтрольны Кремлю, и акцентирует внимание на том, что Москва всячески пытается затянуть "нормандскую встречу".

Фото из открытых источников

Так что же хотел сказать Путин и главное – кому?

В целом, можно сказать, что интервью Путина было ориентировано в первую очередь на граждан России, до которых президент пытается донести, что "нацистская" Украина стремится попасть в НАТО, чтобы разбомбить Москву, при этом "унижая" и "выгоняя" из страны всех граждан с русскими корнями.

"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что тезисы Путина абсолютно предсказуемы и не отличаются от того, что звучало раньше.

Напомним, что через неделю в Швейцарии состоится саммит США – Россия, на котором встретятся президенты двух стран. Они обсудят ряд политических вопросов, самые важные из которых будут касаться Украины.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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