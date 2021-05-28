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Это главный камень преткновения: у Зеленского озвучили требование России

28 мая, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты всегда пытаются изменить повестку дня в нормандском формате или в ТКГ и выдвигают одно условие

Михаил Подоляк. Скриншот

Михаил Подоляк. Скриншот

Переговоры по Донбассу и в "нормандском", и "минском" форматах тормозятся из-за главного условия России – представить боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, на переговорах в "нормандском формате" позиции Украины всегда очень хорошо артикулированы и достаточно жесткие.

"Россия всегда хочет изменить повестку дня или в "нормандском формате", или в ТКГ. Российская сторона хочет ввести туда обязательно третью сторону – это т.н. "ДНР" и "ЛНР". Украина от этого отказывается. Это является одним из главных камней преткновения", – сказал Подоляк.

Он объяснил, что любая встреча в "нормандском формате" – это всегда уточнение позиций, которые Киев всегда "подтачивает" еще более конкретно.

"Мы точно говорим, что есть красные линии, за которые мы не зайдем, есть потребность решить конфликт здесь и сейчас, этот конфликт можно решить без эскалации… Сегодня украинская делегация выглядит эффектно", – сказал советник главы ОПУ.

Подоляк добавил, что получить быстрый результат от этих переговоров – невозможно.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 мая состоялся очередной раунд переговоров советников лидеров "Нормандской четверки". Россия снова сопротивлялась против инициатив Украины и отказалась от прекращения огня на фронте.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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