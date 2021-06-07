"Безопасность Украины не продается": главное из интервью Зеленского о Байдене и Путине

Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский разочарован действиями США относительно российского "Северного потока – 2", промедлением НАТО о членстве Украины, но рассчитывает на встречу с американским лидером Джо Байденом. Предлагаем вашему вниманию главное из интервью американскому изданию Axios.

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Очень удивлен решением Байдена отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

"Если честно, мы были очень удивлены... Это настоящее оружие, и я открыто говорю об этом. Оружие в руках РФ, и это не очень понятно, я определенно не ожидал, что боеприпасы к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США… Это решение, к сожалению, определенно не направлено на поддержку Украины".

Байден отказался от санкций против управителя "Северного потока – 2" / Фото: REUTERS/Leah Millis, Reuters/Maxim Shemetov

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Зеленский считает, что благодаря транзиту газа через Украину Россия обязана разговаривать с Киевом и Европой за одним столом, но после запуска СП-2 у Украины уже не будет этого рычага влияния.

Байден может помочь Украине справиться с Путиным, но надежда тает

"Я верю, что он понимает ситуацию глубже, чем любой дипломат в США. Также он хорошо знает Россию, он хорошо знает Украину, и он прекрасно знает лично президента Путина... Выводы будут, в это хочется верить. Я хотел бы еще раз отметить, что я все еще верю, хотя в последнее время все те действия, которые мы только что обсуждали (про отказ от санкций против СП-2. – Ред.)... Я не знаю, они ослабляют уверенность…".

Зеленский сравнил Байдена с Майклом Джорданом

Президент Украины назвал Джордана любимым баскетболистом и провел параллель с политикой Байдена.

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"У него было множество секретных уловок, чтобы заставить своего противника расслабиться и навязать ему свою собственную тактику, внушая ложное ощущение близкой победы. А потом Джордан кардинально изменит свою тактику и одержит победу в самый последний момент. Это было частью его тактики. Поэтому я все-таки верю, что Байден – это Джордан в политике. Я думаю, что его последний трехочковый еще не попал в сетку…".

Зеленский готов встретиться с Байденом

Зеленский говорит, что администрация президента США не консультировалась с Киевом перед переговорами с Путиным. Он уверен, что Украина лучше понимает Россию и чего от нее можно ожидать.

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"Я считаю, что такие консультации должны происходить при личной встрече, потому что многие вещи просто невозможно обсудить по телефону… Я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. – Ред.). Однако посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами в той или иной форме вполне возможен".

Зеленский раскритиковал НАТО – с членством Украины медлить нельзя

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в качестве члена, то бесполезно смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее. Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь".

Путин подтянул войска к Украине. Какова реальная цель Кремля?

/ Фото: kremlin.ru

"Мы понимаем, что это больше похоже на серьезное психологическое давление: показать, кто здесь хозяин, кто контролирует границы. Итак, если что-то "не так" идет с Запада с точки зрения политики, то "мы всегда готовы" (к эскалации. – Ред.). В этом вся эта ситуация".

Чего Зеленский ждет от Байдена

"Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США. Я хотел бы иметь прозрачность, понимание относительно Плана действий по членству, относительно энергетической безопасности Украины, относительно помощи в возвращении наших территорий и защите нашего суверенитета… Нам нужны не деньги – безопасность нашей страны не продается. Я хочу, чтобы мы понимали друг друга, с конкретными шагами и точными сроками".

Как сообщали новости "Сегодня", американским СМИ стало известно, что Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе".