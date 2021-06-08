Разговор Байдена и Зеленского – топ фейков и немного правды об отношениях Украины и США

Оппоненты власти утверждают, что Белый дом недоволен нашим правительством, а США вообще потеряли интерес к украинской теме. Откуда они это взяли?

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден поговорили по телефону и обсудили ряд важных вопросов. Разговор состоялся 7 июня, его инициатором выступил Белый дом. Вокруг этой телефонной беседы – еще до того, как она состоялась, – расплодились фейки. Их стало так много, что уже трудно разобрать, где тут выдумки, а где правда. Давайте пройдемся по перечню распространенных утверждений.

Правда или фейк: для США Украина сейчас неинтересный вопрос

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Политолог Наталья Елисеева: "Для Байдена Украина, украинская политика, отношения с Украиной не в приоритете. Сейчас для него самое важное – встреча с Путиным".

Это фейк. "Украинский вопрос", наряду с кибертерроризмом и вмешательством России в выборы США, является ключевой темой переговоров президентов США и России. Логично, что накануне женевской встречи Байден позвонил Зеленскому, чтобы согласовать позиции. Так работает дипломатия.

Но Байден также пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон в июле. Если бы вопрос Украины не интересовал президента США, такого приглашения не последовало бы.

Наталья Елисеева. Фото: "ОФАН"

Правда или фейк: в Белом доме недовольны Зеленским

Шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд: "Американцы получили впечатление, что это правительство несерьезное. И вы видели, как господин Блинкен сократил встречу с президентом Зеленским от часа до 15 минут, потому что он понял, что эти люди несерьезные, зачем обсуждать с ними вопросы. Америка здесь больше всего поддерживает Украину. И если украинское правительство не показывает уважения к Америке, о чем это говорит?"

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По мнению эксперта, в компетентности которого нет причин сомневаться, американцы готовы обсуждать с правительством ряд вопросов, которые они считают ключевыми: восстановление антикоррупционного законодательства, перевод государственных предприятий на принципы корпоративного управления, ход реформ, а также вступление Украины в НАТО. Украина, со своей стороны, готова говорить только о НАТО. То есть существует непонимание. Также в Белом доме недовольны критикой в свой адрес со стороны президента Зеленского, которая прозвучала в интервью американскому журналу AXIOS, близкому к руководству Демократической партии.

Это правда. Точнее, полуправда.

В том, что есть моменты, требующие согласования позиций. Именно поэтому Зеленский направляется на переговоры с президентом США. Нюанс в том, что все вопросы, перечисленные Аслундом, кроме НАТО, являются вопросами внутренней политики Украины. И тут придется именно согласовывать позиции, а не составлять для Украины программу действий. А согласовывать позиции с Зеленским может только президент США. Это игра на равных. То, что Зеленский "не слушается" и даже "критикует президента США" – совершенно неудобная тема для тех критиков власти, которые утверждают, что Украиной Белый дом управляет напрямую.

Кстати, встреча Блинкена и Зеленского затянулась на час, хотя в протоколе значилось всего 30 минут. Тут у Аслунда неточная информация.

Андерс Аслунд. Фото: Yes

Правда или фейк: США не видят Украину в НАТО

В тексте сообщения о переговорах Зеленского и Байдена, который был опубликован на сайте президента, первоначально был такой абзац:

"Президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

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Но затем текст был отредактирован. В имеющемся на данный момент варианте текста уже нет прежней конкретики о поддержке Америкой ПДЧ для Украины: "Он (президент США. – "Сегодня") заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена во время обсуждения стратегических вопросов в НАТО".

По мнению критиков Зеленского, этот факт означает, что США не видят Украину в НАТО. Правда ли это?

Это фейк. Факт в том, что до встречи Байдена и Путина в Женеве президенты США и России договорились не обострять отношения. Россия снизила напряженность на границе с Украиной. США не поднимают вопрос о "Северном потоке". Они также не хотят касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос, который Россия воспринимает чрезвычайно болезненно, поставлен сейчас на паузу. Именно в этом ключе следует рассматривать измененную фразу в пресс-релизе. Американцы не захотели обострять отношения. Возможно, они и попросили исправить текст.

О том же, по сути, заявил и Владимир Зеленский: "Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса", – заявил Зеленский в комментарии "Украинской правде".

Фото: Reuters

Правда или фейк: разговор Байдена и Зеленского устроил Порошенко

Пятый президент Украины, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко намекнул, что тут не обошлось без его участия.

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"Позитивная новость – анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле, – написал Порошенко на своей странице в Facebook. – Лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами."

Вероятно, это фейк. Не особенно верится, что это именно Порошенко постарался, чтобы Байден и Зеленский созвонились, а потом и встретились в Вашингтоне. Логика событий совершенно иная. Байден должен был перед встречей с Путиным в Женеве согласовать свои позиции относительно Украины с Зеленским. От усилий Порошенко тут ничего бы не изменилось.

И это уже не первый случай, когда Петр Порошенко пытается подчеркнуть, что пользуется авторитетом у команды Байдена. В мае текущего года, во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, Порошенко опубликовал совместную с ним фотографию, как оказалось, сделанную еще в 2015 году, и заявил, что лично встретился с Блинкеном. На самом деле глава Госдепа провел общую встречу с руководителями фракций Верховной Рады, на которой Порошенко был одним из многих гостей.

Петр Порошенко и Энтони Блинкен

Правда или фейк: разговор Байдена и Зеленского был очень коротким

Некоторые политики отметили, что разговор глав государств был слишком коротким для обсуждения серьезных вопросов. То есть это была скорее чистая формальность.

Это фейк. Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, беседа продолжалась на протяжении часа, хотя на нее было запланировано 30 минут.

"Разговор президентов Украины и США был абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов. Особенно в части аспектов безопасности для нашего региона. Фактически это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом РФ. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано", – сообщил Подоляк.

Почему вокруг беседы президента так много слухов

Есть основания полагать, что Украина может быть на грани внешнеполитического прорыва. Но это неточно.

Ускоренное вступление Украины в НАТО может быть одним из возможных сценариев после переговоров президентов России и США.

Некоторые другие возможные перспективы – это присоединение США к "нормандскому формату" и перезагрузка переговоров о Донбассе. А также замена Минских соглашений другим вариантом, более выгодным Украине.

Разумеется, есть и другие сценарии, не столь оптимистичные. Но и этот – реален. Получается, Зеленский может оказаться победителем в игре, в которой ряд других политиков в прошлом потерпели поражение.

Подобный вариант развития событий неприятен для оппонентов власти, поскольку победа президента будет автоматически их проигрышем. Отсюда – активная информкампания с критикой власти, в том числе и с "вбросом" фейков. Для сегодняшней политической реальности это обычное дело.

Ранее новости "Сегодня" информировали, о чем говорили Зеленский и Байден. Отметим, это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Все детали – в спецтеме Разговор Зеленского и Байдена: подробности