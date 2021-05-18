Рада отправила в отставку трех министров. Кто заменит Криклиля, Петрашко и Степанова

Парламент отправил в отставку трех членов правительства, уже известны имена кандидатов, которые могут занять вакантные должности

Трех министров отправили в отставку. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку трех членов Кабинета министров.

Народные депутаты уволили следующих ТОП-чиновников:

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В "Слуге народа" уже назвали кандидатов на освободившиеся должности в правительстве:

глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко может стать новым министром экономики;

глава Укравтодора Александр Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры;

новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как известно, Петрашко и Криклий сами подали заявления об отставке, Степанов такого заявления не писал.

Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

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