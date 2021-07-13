Монастырский о предложении возглавить МВД: Самое сложное решение в моей жизни

Монастырский прокомментировал выдвижение на главу МВД / скрин видео

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский утверждает, что решение принять предложение президента возглавить Министерство внутренних дел, было сложным для него, а узнал он о нем сегодня утром.

Об этом Монастырский заявил в комментарии журналистам.

"Я хочу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какие жертвы я иду – как человек, как личность, как политик, но по я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", – заявил он.

Возможный министр также рассказал, что завтра возглавляемый им комитет рассмотрит заявление главы МВД Арсена Авакова, послезавтра состоится голосование по его заявлению об отставке, а уже, возможно, в пятницу комитет рассмотрит представление на назначение министром внутренних дел Монастырского.

Он отметил, что однопартийцы восприняли новость о его выдвижении на пост министра внутренних дел "с подъемом и одобрением".

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С Аваковым Монастырский после его заявления еще не общался, а с президентом "был разговор сегодня утром о таком предложении".

"Меня он предложил как человека, с которым он шел в команде, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, как человека, который по мнению президента сможет возглавить это направление", – также прокомментировал он решение президента.

Напомним, во вторник, 13 июля, мнистр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.