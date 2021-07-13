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Аваков написал заявление об отставке – три источника это подтверждают

13 июля 2021 17:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

/ Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение со своей должности. Теперь его отставку рассмотрит Верховная Рада.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Информацию об отставке Авакова подтвердили и другие издания, например, vesti.ua, "ГОРДОН", а также государственный телеканал "Дом".

"В четверг (15 июля) ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова", – сообщил источник.

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Более того, сегодня якобы должно состояться заседание фракции "Слуга народа" – будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включены и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

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"Сегодня в 18 часов – фракция "Слуги народа" с участием президента", – сказал источник.

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