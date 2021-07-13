У Авакова есть президентские амбиции – бывший и.о. главы МВД

Корниенко считает Авакова одним из самых сильных политиков в Украине на сегодня

Арсен Аваков написал заявление об отставке / Фото: Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков решил уйти в отставку, чтобы "реализовать свои президентские амбиции".

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Об этом "Сегодня" рассказал бывший и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко.

"Арсен Аваков – прежде всего, сильнейший политик. Едва ли не самый мощный в нашей стране на сегодняшний день. Ему удалось продержаться в кресле министра 7 лет при двух президентах. Такого еще не было. Я думаю, что Авакова есть президентские амбиции. И он уходит сейчас для того, чтобы их реализовать", – сказал Корниенко.

Как заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова стало такой же новостью для парламентариев, как и для народа, однако если такой вопрос будет стоять – за его отставку проголосуют.

Напомним, сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

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Также мы писали о том, что в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется, в том числе не планировалась и отставка Авакова. Позже уже замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что слухи об отставке министра внутренних дел начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения. Также в СМИ появилась информация, что якобы у Зеленского хотят уволить Авакова.

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