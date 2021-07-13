Монастирський про пропозицію очолити МВС: Найскладніше рішення в моєму житті

Денис Монастирський прокоментував висування на голову МВС замість Арсена Авакова / коллаж "Сьогодні"

Глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський стверджує, що рішення прийняти пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ було складним для нього, а дізнався він про неї сьогодні вранці.

Про це Монастирський заявив у коментарі журналістам.

"Я хочу сказати, що прийняв найскладніше рішення у своєму житті – відповісти "так" на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду – як людина, як особистість, як політик, але власне я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – заявив він.

Можливий міністр також розповів, що завтра очолюваний ним комітет розгляне заяву голови МВС Арсена Авакова, післязавтра відбудеться голосування за його заявою про відставку, а вже, можливо, в п'ятницю комітет розгляне подання на призначення міністром внутрішніх справ Монастирського.

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Він зазначив, що однопартійці сприйняли новину про його висунення на пост міністра внутрішніх справ "з піднесенням і схваленням".

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З Аваковим Монастирський після його заяви ще не спілкувався, а з президентом "була розмова сьогодні вранці про таку пропозицію".

"Мене він запропонував як людину, з якою він ішов у команді, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людину, яка, на думку президента, зможе очолити цей напрямок", – також прокоментував він рішення президента.

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, мністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

Колишній в. о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко розповів "Сьогодні", що Аваков вирішив піти у відставку, щоб "реалізувати свої президентські амбіції".

Що відомо про кандидата на посаду глави МВС – читайте у матеріалі.