Зеленский нашел замену Авакову. Что известно о Денисе Монастырском

Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа", как ранее и писал сайт "Сегодня", предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра.
В настоящий момент Денис Монастырский занимает должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Это его первая каденция в качестве народного депутата. На парламентских выборах 2019 Денис Монастырский был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", № 19 в списке.
Сайт "Сегодня" выяснил все, что известно о президентском кандидате на пост главы МВД.
Место рождения, образование
Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком.
Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.
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Карьера
Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
- 2006 – соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру";
- 2007 – юрист в компании Hillmont Partners;
- 2009 – работал в Global Ties KC;
- 2015-2017 занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг";
- 2015-2019 – эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).
В Верховной Рады VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.
Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета Министров Украины.
Член Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.
Научная деятельность и публикации
Автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"), а также около 70 законопроектов, поданных в Верховную Раду.
Как известно, сегодня, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.
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