Зеленский нашел замену Авакову. Что известно о Денисе Монастырском

В настоящий момент Монастырский возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности

Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа", как ранее и писал сайт "Сегодня", предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра.

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В настоящий момент Денис Монастырский занимает должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Это его первая каденция в качестве народного депутата. На парламентских выборах 2019 Денис Монастырский был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", № 19 в списке.

Сайт "Сегодня" выяснил все, что известно о президентском кандидате на пост главы МВД.

Место рождения, образование

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком.

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Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

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Карьера

Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

2006 – соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру";

2007 – юрист в компании Hillmont Partners;

2009 – работал в Global Ties KC;

2015-2017 занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг";

2015-2019 – эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).

В Верховной Рады VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета Министров Украины.

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Член Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Научная деятельность и публикации

Автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"), а также около 70 законопроектов, поданных в Верховную Раду.

Как известно, сегодня, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

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